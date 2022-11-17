長時間穿「有鋼圈」內衣　會比較容易罹患乳癌嗎？

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敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師在臉書粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》分享過往一位乳癌患者的案例，這位約 50 歲的女性自開刀七年以來都有保持規律的追蹤，直到第七年的檢查之後，不到兩、三個月卻很著急的回診要求再次進行檢查。病患表示在這之前不曾有乳房疼痛的問題，但最近突然開始感覺到痛，於是擔心是否乳癌復發。
醫師在為她進行超音波檢查時，因為需要病患將衣服脫掉，竟發現病患的胸部有很深的鋼圈勒痕，於是問她為什麼內衣要穿得這麼緊，不會覺得很不舒服嗎？女病患回答，除了身材有變胖一點，主要原因是她道聽途說「得過乳癌，乳房晃動會容易再生癌症」，所以就選擇穿能固定住乳房的內衣，甚至連睡覺時都會穿著鋼圈內衣。
陳榮堅表示，很多女性乳房出現疼痛其實大多都是跟內衣穿的過緊有關係。在此提醒女性朋友們，「穿鋼圈胸罩固定乳房可防止乳癌」是一個錯誤的訊息，因為當內衣穿的很緊時就像手被一條橡皮圈勒住一整天，這樣不僅會引發疼痛，還會造成血液循環不良。
本文經 敏盛綜合醫院微創手術中心執行長 陳榮堅醫師 臉書粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》授權報導
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