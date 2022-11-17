早期肺癌偵測有機會治愈！英國建議：55歲以上曾抽菸者CT掃描
肺癌是台灣國人多年來十大癌症死亡率的榜首，也是全球癌症死因第一名。根據外媒《Daily Mail》報導，英國國家篩查委員會（UKNSC）建議，凡55歲以上曾抽過菸的人士，都應接受電腦斷層掃描（CT Scan）進行肺癌篩檢。
報導指出，該委員會建議政府執行一項肺癌早期偵測計劃，針對55至74歲之間曾抽菸的民眾提供肺癌偵測，除了提供低劑量電腦斷層檢查，同時也向抽菸人士提供該如何戒菸等相關資訊。獲得英國政府支持後，相關機構將移動式電腦斷層掃描儀(Mobile CT scanner)設置在便利超商的停車場，以便民眾接受肺癌篩檢，最終檢測出第1和第2期肺癌病例的人數增加了整整4倍。
肺癌在英國是導致最多人死亡的癌症，每年約有4萬8千人確診肺癌、3萬5千人死於肺癌，當中有超過70%的肺癌是由吸菸所引起，不僅如此，抽菸還會提高患上另外14種癌症的風險。
專家示警，由於肺癌通常到晚期才被發現，因此普遍上預後效果很差，過半的初期肺癌患者可存活長達5年或以上，但末期肺癌病患在確診後5年的存活率僅剩5%。因此呼籲民眾應定期做肺部篩檢，如此一來就能有效診斷出早期肺癌，提高患者完全治癒的機會。
延伸閱讀
別再喝檸檬鹽水清腸！醫師親授3招輕鬆排毒
到底要怎麼「做人」？ 醫分享備孕「5要點」