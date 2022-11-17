《艾爾之光》13歲了！全新企劃「EL★V-World」搶先公開

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《艾爾之光》於11月18日迎接遊戲開服13周年，當日累積連線滿135分鐘可獲得全套「西洋棋競技冰裝」，並開放「全天狂熱time」經驗值3倍、掉落率2倍、武器+11Buff，還有「13周年紀念特別禮包」同步登場！此外，超人氣時裝「黑貓」、「雅痞樂團」、「雅致西服」，以及自定義眼睛「愛心眼」、「塞爾畢溫眼睛」限時返場復刻，喜歡的冒險者們千萬別錯過！
《艾爾之光》全新視覺企劃「EL★V-World」搶先公開！
為帶給全台服玩家更深刻的慶祝紀念，官方特別打造【EL★V-World】網頁活動，以時下熱門VTuber為概念打造全新視覺，並設定別於遊戲世界觀的「虛擬V-World世界」與「EL★V角色」新形象，將遊戲中的人氣角色「艾索德」、「Add」、「伊芙」、「艾拉」、「菈比」以新形象及世界觀人物設定登場，今日搶先釋出「EL★V-World慶生紀念影片」獻給全體玩家！
第二階段慶生活動搶先預告，於11月24日至12月1日將開放13周年生日特別回饋活動網頁，於網頁進行帳號綁定，完成累積登入達5天及消費點數達399點，即可兌換「13周年生日禮包」，內含多種實體周邊獎勵，可獲得13周年的限定全新實體周邊！官方粉絲團也將推出三大社群活動，送出多項好禮、敬請把握！