《艾爾之光》13歲了！全新企劃「EL★V-World」搶先公開

▲《艾爾之光》11月18日上線滿13周年。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》11月18日上線滿13周年。（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-17 19:04:17

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》於明（18）日開跑13周年慶系列活動！為感謝玩家們支持，今年累積連線大放送祭出超人氣全套「西洋棋競技冰裝」，並於11月18日開放「全天狂熱time」急速升等。此外，為帶給全台服玩家更深刻的慶祝紀念，官方特別打造「EL★V-World」以時下熱門VTuber為概念打造全新視覺，延伸創造「虛擬V-World世界觀」與「EL★V角色」新形象，搶先釋出慶生紀念影片，作為生日禮物獻給全體玩家！也特別推出3種13周年限定的全新實體獎勵大放送、敬請期待！

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《艾爾之光》歡慶13周年慶！連線即送超人氣全套「西洋棋競技冰裝」！

《艾爾之光》於11月18日迎接遊戲開服13周年，當日累積連線滿135分鐘可獲得全套「西洋棋競技冰裝」，並開放「全天狂熱time」經驗值3倍、掉落率2倍、武器+11Buff，還有「13周年紀念特別禮包」同步登場！此外，超人氣時裝「黑貓」、「雅痞樂團」、「雅致西服」，以及自定義眼睛「愛心眼」、「塞爾畢溫眼睛」限時返場復刻，喜歡的冒險者們千萬別錯過！

▲（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》連線即送全套西洋棋競技冰裝。（圖／遊戲橘子提供）
《艾爾之光》全新視覺企劃「ELV-World」搶先公開！

為帶給全台服玩家更深刻的慶祝紀念，官方特別打造【EL★V-World】網頁活動，以時下熱門VTuber為概念打造全新視覺，並設定別於遊戲世界觀的「虛擬V-World世界」與「EL★V角色」新形象，將遊戲中的人氣角色「艾索德」、「Add」、「伊芙」、「艾拉」、「菈比」以新形象及世界觀人物設定登場，今日搶先釋出「EL★V-World慶生紀念影片」獻給全體玩家！

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▲《艾爾之光》ELV-World網頁活動。（圖／遊戲橘子提供）
第二階段慶生活動搶先預告，於11月24日至12月1日將開放13周年生日特別回饋活動網頁，於網頁進行帳號綁定，完成累積登入達5天及消費點數達399點，即可兌換「13周年生日禮包」，內含多種實體周邊獎勵，可獲得13周年的限定全新實體周邊！官方粉絲團也將推出三大社群活動，送出多項好禮、敬請把握！

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▲《艾爾之光》ELV-World慶生活動。（圖／遊戲橘子提供）

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