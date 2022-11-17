陳昊森率《全明星》日系鮮肉合體林玉書！組校園超可愛CP
愛奇藝國際站強檔原創校園愛情劇《第9節課》，由導演王麗文執導，今年12月11日將在愛奇藝國際版、東森戲劇台全球首播，愛奇藝VIP會員首週一次上架4集。今（17日）釋出卡司篇預告，陣容一字排開超強大，除了主演的許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐以外，還找來新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書等實力派演員同台飆戲。
《第9節課》此次從主演到特別客串，也找來多位話題新星，包含王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠，將在劇中和陳昊森組成校霸五人幫，增添校園青春氣息，也將詮釋友情所面臨的信任、抉擇考驗，其中《全明星運動會》日系鮮肉各務孝太和女狀元林玉書組合將再度同框，詮釋校園裡可愛的班對CP。
談到會如何形容校園社團CPU這樣的組合，王渝屏分享：「我覺得這五個人裡面，就是某一種你在念書的時候，會遇到的同學的代表，有個性特別、有一些奇怪舉動的、有像張一翔（陳昊森 飾）一樣的風雲人物，也會有像夏語心（王渝屏 飾）這樣做自己、有點邊緣的同學，從五人幫裡面你可以看見各種青春的樣子。」
愛奇藝原創華劇《第9節課》，劇情講述國文老師陳孟筠（許瑋甯 飾）進入南一高中教學後，被愛惹事的校霸資優生張一翔（陳昊森 飾）盯上頻頻刁難，雖有學務主任李大為（薛仕凌 飾）不斷對孟筠伸出援手，但張一翔的背後還有個擔任家長會長的媽媽謝淑芬（尹馨 飾）操控學校的一切。孟筠和一翔兩人從一開始的不對盤到萌生曖昧情愫進展又快又刺激，這場校園禁忌浪漫愛情故事，將會掀起整個校園和社會的議論。（編輯：詹鎰睿）