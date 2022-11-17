五十肩吹頭髮好難？　「肩關節囊擴張術」縮短療程

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台北慈濟醫院復健科醫師吳柏陞表示，病患常常把「沾黏性肩關節囊炎」誤以為是單純的肩頸痠痛。但沾黏性肩關節囊炎可以分成原發性與次發性，大多數人屬於原發性，且發生原因不明，但因骨折或手術、中風，造成肩膀長期不動，則有可能產生次發性的沾黏性肩關節囊炎。
沾黏性肩關節囊炎好發於女性，好發年齡為40-60歲，最明顯的兩大症狀就是疼痛跟肩膀活動度受限，舉到特定角度或是睡覺時翻身壓到肩膀會疼痛，疼痛的範圍不一定侷限在肩膀，有些患者也會有上臂的疼痛；而關節活動度受限會造成日常功能的喪失，例如穿脫衣服、洗頭、扣內衣等。
「肩關節囊擴張術」門診注射 縮短治療至三個月
沾黏性肩關節囊炎的診斷為排除性的，需先透過理學及超音波檢查排除肌腱鈣化、撕裂傷，傳統上的治療會使用藥物加上物理治療，現在加上「肩關節囊擴張術」，可以將一年的治療時間縮短為三個月，不但大幅縮短病程還能提升治療成效。
肩關節囊擴張術為門診藥物注射治療，無需麻醉，注射過程大約五分鐘，風險低又能快速治療，通常每2-4週打一次，共1-3次療程。而注射的藥物會根據醫師對病人的個別判斷有所不同，吳柏陞醫師提到，除了肩關節囊擴張術，有需要時也會搭配神經阻斷術與增生療法治療患者。
毛巾操調整肩關節活動度 嚴重務必就醫診治
預防勝於治療，吳柏陞提醒，五十肩患者平時可以透過爬牆伸展運動，毛巾操調整肩關節的活動度。此外，如果肩膀已經痛了一陣子都沒有改善，務必及早就醫，經由專業醫師診斷，針對病因及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55746
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