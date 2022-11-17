揭開達文西手術的面紗　保子宮、保肛門、保幸福機率大幅提升

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傳統開腹手術的傷口都很大，這樣視野才夠清楚，手術才能盡速結束，然而縫合便必須花費許多精力，恢復也較慢，傷疤也明顯；微創手術則因為傷口較小，術後照護也較為容易。亞東紀念醫院婦產部病房主任吳文毅表示，而現在進化到微創達文西手術後，執刀醫師只需要全程坐著操作機器手臂，一改過去長時間站在病人旁的型態，也能減少醫師疲勞，更專注於手術和患者，是目前相對符合人體工學並更精細專業的手術方式。
達文西手術創造了新的手術方式，而機械手臂系統結合了電腦與機械人技術，具有裸視3D立體超高解析度的視覺影像，器械活動角度比人類手腕關節更廣，因此也比直來直往的腹腔鏡手術範圍更大，被稱為「腹腔鏡進階版」手術。其操控系統相當直覺易上手，提供外科醫師手術上的新選擇。
達文西手術目前已廣泛用於泌尿外科、婦科、一般外科、大腸直腸外科、心臟外科、胸腔外科及耳鼻喉頭頸外科等相關手術，尤其在治療惡性腫瘤切除時，因為周邊血管密集，腫瘤容易轉移等使肉眼難以判斷的情況，都可透過達文西手術的螢光染色顯影，讓執刀醫師清楚看到腫瘤患處的精準位置，以利切除乾淨。
成為微創手術的先驅 傷口小、出血少、降低沾黏
吳文毅主任表示，臨床上幾乎所有的婦科手術都能透過達文西手臂執行，是目前微創手術的前驅代表；根據統計，全球達文西手術累計至目前為止已突破1000多萬例個案。達文西手術無需手持手術刀，而是改由機器手臂代替執刀動作；手術過程中只需在身體打4～6個小孔洞，每個孔洞的約0.8～1.2公分，再利用機器手臂進入孔洞進行手術。
吳文毅醫師表示，透過達文西手術的好處是出血較少，減少大量失血的風險，而體內的器官亦無須被翻箱倒櫃的破壞，讓沾黏狀況能大幅改善。此外，達文西手術的視野可達360度，影像呈現由2D轉為3D，讓手術中的視覺更寬廣，術後傷口縫合也是傷口小又美觀，自然恢復更快。
微創治療不再「全切除」 保宮、保肛都有機會
林口長庚婦產部婦女內視鏡科主治醫師郭信宏以女性常見婦科疾病子宮肌瘤為例，在過往多建議子宮全切除，手術過程較簡單且一勞永逸。但郭信宏醫師指出，子宮肌瘤這幾年有年輕化趨勢，且現代人多晚婚，女性大多希望能保留子宮續生育需求，又稱「保宮」手術；因此，醫師在診斷上多以在非不得已下，才會進行全子宮切除。透過達文西微創手術治療，解決了全子宮切除的困境，不僅協助改善婦科症狀同時保留子宮，對仍有生育需求或不願全子宮切除的婦科患者來說，的確為一大福音。
大腸直腸癌患者其實也有相同困擾，大多不希望將肛門全切除以人工肛門替代。新光醫院一般外科主治醫師鄭益和指出，考量腫瘤大小、位置及腫瘤擴散深度，評估後再透過達文西手術，不需要做人工肛門，而且術後恢復狀況相對良好，即使腫瘤已很接近肛門口，但若無侵犯接觸到外括約肌，仍舊有「保肛」機會。根據數據統計，透過達文西手術後，臺灣保肛率高達95%，高居全世界之冠，原來「保肛」和「保命」有機會同時做到。
另外，雙和醫院大腸直腸外科主任張東晟指出，在直腸腫瘤切除手術中，只要動到其他組織、神經的機率越低，將能更避免導致泌尿功能或性功能障礙，因此精準切除，不僅能保肛，還有保留幸福的機會。
微創手術不斷精益求精 部分手術納健保
張東晟主任利用傷口大小、疼痛感、出血量、手術費用及優缺點等各分面比較分享傳統開腹手術、腹腔鏡手術及達文西手術的不同，其中患者對於達文西手術卻步的一大主因是價格昂貴；即便優勢巨大，但價格仍讓不少患者卻步。
目前透過達文西手術的治療，只有攝護腺癌、部分腎切除術有納入部分健保給付，未來亦有可能將直腸癌納入，若有其他病症患者有所需求，還是可以主動與醫師討論諮詢，畢竟出血量少、傷口小且復原更快是大家所期望的手術結果。隨著醫學技術持續發展進步，或許會繼續有達文西手術2.0甚至3.0問世，對於微創手術來說絕對是一項利多和契機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55790
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