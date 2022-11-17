重大疾病手術　腦氧監測有效降低併發症風險

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中國附醫心臟血管外科林有騫主任醫師表示：「在高危險性心臟手術的過程中，腦血氧飽和監測，對病人而言扮演不可或缺的角色。因為腦缺氧的狀況在手術中很常被忽略，目前仍有許多手術會採用基本的手指血氧濃度監測，但其血氧濃度的監測結果，無法完全表現身體各區域器官的氧飽和度，可能產生的誤差數據，易導致忽略腦部缺氧，進而增加腦中風或腦缺氧後遺症的發生。」
大腦是一個高耗能器官，占全身能量消耗的20%，需要大量的血流不間斷地供應養分，如果因各種因素而造成血流量的減少，就會帶來不可逆轉的腦功能病變。其實，不只是在手術中可以使用，在病人的全手術期裡，它都可以發揮相當優異的作用，像是術前提供醫師精準地判斷情況、術中緊急接收重要的數字訊息，做立即性的醫療應變處理，術後還可以有效監測病患的復原狀況等。根據研究指出，這樣可以大大減少手術後的併發症比例及認知功能障礙，使病患在術後可以恢復得更好呢！
因此現在許多醫療手術開始使用腦氧監測技術，藉由監測區域血氧的趨勢變化，及早偵測出危害身體的腦氧重大改變，可以幫助醫師更即時、有效的判斷並給予即時處理，便能有效提升全手術期的安全性，減少術後風險，對病患與家屬是一大保障。
不只重大疾病 全麻手術皆監測
或許你會以為，是不是只有重大疾病手術才會需要腦氧監測呢？其實不然，臺大醫院心胸麻醉科黃啟祥主任便進一步分享道：「只要有可能影響腦部狀況，不管是病人體質或手術因素，都可以應用腦血氧飽和度監測，譬如病人坐著或半坐著開刀的手術，如骨科肩關節、某些神經外科手術等。」此外，高危險病人如中風機率高、有三高病史、年紀較長等，若搭配監測對病人本身更有保障，也可以減少家屬的擔憂。根據心臟血管外科林有騫主任多年來的心臟、血管外科手術經驗，他也呼籲「只要是全身麻醉的手術，病人無法表達的狀態下，都需要做腦氧監測，幾乎是全面性的需要。因為麻醉過程中最難去監測病人的腦部變化，幾秒鐘的數值改變就會影響非常大、甚而造成遺憾」；因此及早發現腦部缺氧並介入處理，更能加強麻醉安全！同時在加護病房的病人，因為鎮定劑而熟睡的關係，更需要隨時監測腦部狀況，如此才能全面提升病患的醫療照護品質。
主動選擇好監測 防範手術併發症
國內一年的心臟手術約有6000-7000個，這當中就有好幾百個家庭，深受病患術後的併發症所苦。林有騫主任特別強調：「選擇好的腦氧監測技術真的至關重要，因為若未即時監測腦缺氧狀況，可能不僅會有術後後遺症，小則可能失去語言或行動能力、嚴重的話導致腦死或變成植物人，造成日後生活無法自理，對病患及家屬而言，都是一輩子無法抹滅的傷痛與遺憾。」如果我們能做到提前防範，用積極的態度去了解相關保障措施，慎選良好的監測系統，可以避免將深愛的家人置於手術併發症的風險之下，獲得更多重的醫療及健康保障。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55758
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