性向確認的乳房切除術

性向確認的乳房切除術
性向確認的乳房切除術

健康醫療網

2022-11-17 16:31:00

LGBT是女同性戀者（Lesbian），男同性戀者（Gay），雙性戀者（Bisexual），與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮寫。所謂彩虹族群。今年（2022年）10月29日是台灣同志大遊行的第20年，根據報導，有10萬人走上街頭。這個活動爭取多元、平權，在世界各地都有支持者。

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為了符合性向而作的整形手術，之前稱為變性手術，現在統稱為性向確認手術（Gender affirming surgery），項目很多，包括臉部、喉結、體型等等；目的是使身體的外貌、身材與性向相符。所謂性向確認手術，根據美國美容外科醫學會的統計，2021年與前年相比數字增加12%，而其中最多的是乳房切除手術，2021年上升了15%。

要求乳房切除的是彩虹族群男性傾向者，他們日常作男性裝扮，豐滿的乳房是她們最大的困擾，作者診療過一對女同志夫妻，帶著女兒來看診，家庭似乎和樂融融，爸爸的外觀完全男性，捆綁上圍的束帶解開，露出的是美麗的乳房，長髮的媽媽穿著浪漫的女裝，脫掉衣服卻是完全平胸。丈夫想切除乳房，太太則要求隆乳。作者雖然閱乳無數，在當下仍然不免感嘆造化弄人。

女同志增多，勇敢要求乳房切除的案例增加，美國美容外科醫學會2022年5月提出國際性調查報告，顯示案例為了維護隱私，常選擇方便，願意配合的機構進行手術。有20%沒有術前篩檢；46%以抽脂作手術，乳房組織沒有送化驗，42%的病人沒有術後追踪。醫學會呼籲乳癌是女性最多的癌症，性向確認的乳房切除術，應該先作乳癌篩檢；乳房切除的標本，必須定位並作完整的切片，而乳房切除術後，也應該比照正常女性，定期乳房檢查，才能早期診斷維持健康。(文章來源：林靜芸 醫師）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55792

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