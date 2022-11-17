我是廣告 請繼續往下閱讀
要求乳房切除的是彩虹族群男性傾向者，他們日常作男性裝扮，豐滿的乳房是她們最大的困擾，作者診療過一對女同志夫妻，帶著女兒來看診，家庭似乎和樂融融，爸爸的外觀完全男性，捆綁上圍的束帶解開，露出的是美麗的乳房，長髮的媽媽穿著浪漫的女裝，脫掉衣服卻是完全平胸。丈夫想切除乳房，太太則要求隆乳。作者雖然閱乳無數，在當下仍然不免感嘆造化弄人。
女同志增多，勇敢要求乳房切除的案例增加，美國美容外科醫學會2022年5月提出國際性調查報告，顯示案例為了維護隱私，常選擇方便，願意配合的機構進行手術。有20%沒有術前篩檢；46%以抽脂作手術，乳房組織沒有送化驗，42%的病人沒有術後追踪。醫學會呼籲乳癌是女性最多的癌症，性向確認的乳房切除術，應該先作乳癌篩檢；乳房切除的標本，必須定位並作完整的切片，而乳房切除術後，也應該比照正常女性，定期乳房檢查，才能早期診斷維持健康。(文章來源：林靜芸 醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55792
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw