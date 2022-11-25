外食族想顧健康　網分享簡單便利「均衡」三步驟

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第二步自然還是要利用周末比較有閒暇的時間，多幫自己準備平常要吃的東西，網友分享自己最常弄的三道菜，準備食材不用太複雜，以10分鐘內能搞定的菜色為主，而油品的選擇則是選用同時包含中鏈和長鏈脂肪酸的優點、同時也是市售唯一不易形成體脂肪健康食品認證的油。第一道是泡菜炒豬肉，製作非常簡單，只需要一罐韓式泡菜及買切好的梅花肉片，由於本身就有鹽分跟調味，所以豬肉不用太多前置，熱鍋後，放入一湯匙的綺麗健康油，適量蒜末爆香，再將豬肉下鍋拌炒，快熟時再將泡菜加入攪拌就可起鍋！前後十分鐘不到，非常方便；第二道清炒時蔬，建議可選擇小白菜、高麗菜或萵苣，比較好處理。第三道是氣炸鮭魚排或雞腿排，也只需要在表面塗上一層薄薄的健康油，就可以直接用200度氣炸8分鐘後翻面，再氣炸５分鐘就可起鍋！前後不用半小時，星期一的便當就有著落囉。
最後就是外食的選擇，若為了應付真的沒時間做飯的時候，自助餐在忙碌時的確是一個非常經濟又方便的選擇，但因為考量到一般餐廳不會用太好的油，因此大力推荐強尼兄弟的健康餐盒及7-11的輕食系列，其中7-11光合沙拉以「彩虹飲食」的概念更是為大家選用了各色蔬菜，除了能攝取到不同顏色的植化素外，還有人體所需的膳食纖維。值得一提的是，強尼兄弟健康餐盒以及光合沙拉的醬料，皆有使用綺麗健康油來製作，因此對於外食族想要吃到好的油脂，可說是一大福音。平時想要多吃些膳食纖維，則可以選擇7-11光和沙拉的一日野菜－四色海藻，搭配和風醬或千島醬，若是單純吃「草」，覺得吃不飽，也可以再搭配洋芋沙拉佐生菜，或是再多一塊舒肥雞胸，不然就是直接來新鮮現做、有多種選擇的強尼兄弟挑選一份健康餐盒，如此一來，油脂、蛋白質、膳食纖維及適量的碳水化合物都吃到了，非常推薦給想兼顧工作跟飲食的你。