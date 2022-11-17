中醫保健與穴位　穩定血壓常保健康

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高雄市立聯合醫院中醫科李育權醫師指出，積極地控制血壓能顯著降低許多疾病發生及死亡率，不過也代表患者需要花費更多的成本與心力。事實上，許多高血壓病患期待的是能減少或甚至不再需要服用血壓藥，如今血壓標準變得更嚴格，也讓部分的患者感到更挫折。以下提供中醫的觀點一起幫助穩定血壓。
中醫對於高血壓的成因主要分為三大類：痰濁血瘀型、肝陽上亢型、腎氣虛衰型。其中「痰濁血瘀型」是當病邪阻滯或氣虛時會產生血瘀或痰濁的狀態，或是臟腑功能下降無法將病理產物順利代謝，進而造成血壓升高。常見在有代謝疾病或血管環境不良的病患，除了膽固醇、血糖的數值控制不佳以外，還可能有肢體麻木或身體局部疼痛、尤其在夜間症狀較明顯。中藥以活血利水的方式，配合芳香性的藥物來去濕化濁。
消除壓力大 穩固腎功能
「肝陽上亢型」常見在壓力大、作息不正常或情緒劇烈的患者身上，長期下來導致肝陰不足、肝陽上亢，甚至化風上擾。既然是「上亢」，患者表現在頭面部的症狀較多，會有頭暈、頭昏脹痛、面紅、口乾、耳鳴、眼睛模糊或畏光的可能。除了滋陰潛陽的藥物改善症狀，更重要的是改變生活習慣，消除血壓高。
「腎氣虛衰型」是當整體身體老化、機能下降到一個程度的時候，中醫稱之為腎氣虛衰，也可能出現血壓高的情形。從生殖功能、水液代謝以及腰膝痠痛的程度和身體寒熱的表現，基本又再分為腎陽虛與腎陰虛兩種類型，除了滋腎陰、補腎陽以外，還要依據情況潤燥、利濕、固攝、納氣和溫通經絡。
適當按壓穴位 降低血壓數值
除了藥物以外，身體許多穴位也有降低血壓的效果。耳穴理論中，在耳背上有一塊名為「降壓溝」的區域，可以用拇指腹沿上而下輕柔按摩達到降血壓的效果；另外也有從耳尖穴或十宣穴放血的做法，不過不是專業人士可別輕易操作，沒拿捏好力度疼痛起來反而高血壓，更徒增感染的風險。軀幹四肢上還有風池穴、支溝穴、內關穴與太衝穴有降壓的功效，不過不是每個穴位使勁按揉就會改善血壓，還是要了解造成高血壓的原因，處置才有意義。
羅馬不是一天造成的，大部分的高血壓也是使用身體一輩子累積而成的結果。在中藥和針灸輔助之下，血壓會比較容易控制在穩定的範圍內，配合調整生活和飲食習慣，逐步減少相關藥物的使用，減少依賴藥物控制血壓。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55780
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