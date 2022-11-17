WBC／大聯盟場勘洲際棒球場　大讚球場有大聯盟水準

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了大聯盟場務組以外，本屆賽事台灣的承辦單位悍創運動行銷也出動了15位負責場地的工作人員，加上洲際棒球場場地管理、台中市體育局、中華民國棒球協會國際組等，總共有近50人在今天早上巡視了洲際棒球場一圈，所有大大小小的細節都沒放過，細到連投手餵球網的大小尺寸皆有所要求，並提供過去執行比賽的經驗給承辦單位的工作人員參考。
悍創運動行銷創辦人張運智表示，今天的場勘包含球員休息室、裁判室、藥檢室以及媒體室，再加上球場的草皮、紅土，跟所有室內練習的設施都有勘查過一次，而上個月其實大聯盟相關人員就已經來台勘查過一次，並把草皮、紅土採樣寄回美國檢驗，等檢驗結果出來後，大聯盟將會提供報告及修繕的材料，協助球場進行修繕，張運智透露，大聯盟的場務人員昨天已經對熱身賽場地之一的斗六棒球場進行過勘查，而明天場勘的行程則會輪到台體大所屬的台中棒球場。
2013年的第三屆經典賽分組賽當時也是在洲際棒球場舉行，相隔10年後，經典賽再度回到洲際棒球場開打，張運智驚喜表示本次有4位大聯盟的場務工作人員，曾於2013年的賽事就來到洲際棒球場探勘過，並私下跟他說「場地整理得越來越好，越來越有大聯盟的水準」，張運智也坦言，每次大聯盟的場務工作人員來台勘查球場，都是台灣團隊很好的學習經驗。