驚見許光漢胯下「厲害東西」 林柏宏：世上看到的人不多
金馬影展閉幕片《關於我和鬼變成家人的那件事》（Marry My Dead Body），今（17）日舉行世界首映，導演程偉豪與監製金百倫、吳明憲，以及演員許光漢、林柏宏、王淨，共同出席首映記者會，許光漢與林柏宏在片中有肢體接觸劇情，對此，許光漢不停稱讚林柏宏身材練得很好，林柏宏也「回禮」說：「看到許光漢很厲害的『東西』，而且他腹肌很好看。」
第59屆金馬獎頒獎典禮即將在本週六盛大登場，今日金馬影展閉幕片《關於我和鬼變成家人的那件事》舉行首映，兩大男神林柏宏與許光漢一同出席活動，現場還有韓國粉絲特別來台追星，許光漢也親切的用韓文向粉絲們問候；被問到是否會排斥接洽有身材裸露的電影，兩人都認為不擔心尺度問題，只要題材有趣、導演也很優秀就夠了。
在片中許光漢與林柏宏上演男男戀曲，對於首次要開口叫對方老公，林柏宏笑稱：「被許光漢叫老公應該很不錯！」由於電影《關於我和鬼變成家人的那件事》講述同志冥婚故事，兩大男神有多場肢體接觸的戲，許光漢滿意的回答：「柏宏其實身材練得很好，平常也練得滿猛，胸肌很大！」突如其來的讚賞令林柏宏驚訝：「原來有讓你心動的時刻！」還加碼爆料「有很多比抱住更奇異的姿勢。」片中一段許光漢在浴室洗澡的場景，林柏宏從胯下突然出現：「看到很厲害的東西，很厲害啊都用QR CODE遮住了！我看到的角度可能觀眾都（看過），誒不一定喔！」林柏宏欲言又止「這世界上看到的人不一定很多！」