相信台中人會被感動「林右昌做得到、蔡其昌也做得到」

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林右昌想起2014年回基隆選舉時，自己也不被看好，但堅持到最後一分一秒，就可以贏得人民的肯定與支持，他相信蔡其昌一定可以感動台中人，呼籲大家「出來投票就會贏」。
蔡其昌說，掃街停紅燈時，台中市民都主動上前讚譽林右昌，說「這些年基隆變得很不一樣」，8年來林右昌充分和中央配合、儘可能為家鄉爭取更多預算與建設，竭盡心力為基隆帶來改變，他相信「林右昌做得到，蔡其昌也做得到」。
從彰化趕來會合的陳時中說，自己擔任衛福部長時，受到立法院副院長蔡其昌很多協助，印象最深刻的是職棒開打，擔任總會長的蔡其昌為了兼顧防疫安全、同時讓社會逐漸回到比較穩定的軌道，不斷來回溝通協調，台灣終於成為全世界極少數可以打職棒的國家。他說職棒開打具有指標意義，對防疫工作是很大的精神鼓舞，也是在防疫史上，自己會深刻記得的一件大事。
蔡其昌透露為了職棒開打，他和陳時中的電話、簡訊「沒有50通也有30通」。台灣的防疫是全球模範生，但百業待興，他協助各行各業不斷跟指揮中心協調，很多點滴外界並不清楚，譬如疫情期間受創嚴重的游泳池業，陳時中親自和業者代表溝通，讓業者得以喘一口氣開始營運。台中市開快打站、篩檢站，陳時中積極調度疫苗、快篩劑、從台北榮總調來10幾部檢測儀器，身為防疫指揮官，陳時中從沒虧待過台北、台中。