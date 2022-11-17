差點害高雄「去了了」　議員批柯志恩擋前瞻

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前「最藍地方去了了」之說引發議論，民進黨高雄市議員林智鴻批評，2017年的柯志恩等藍委在立法院阻礙〈前瞻基礎建設特別條例〉通過，將有關預算用「金額砍半，時程砍半」的方式加以杯葛，高雄包括捷運等共新台幣1823億元之重大建設預算皆包含其中，都被柯志恩批到一無是處，「柯志恩才是害高雄差點去了了的始作俑者」。
林智鴻指出，國民黨為了怕蔡政府做出政績，當年不惜用佔領主席台、撒麵粉、用唸「金剛經」等方式搞出上萬件議案等方式杯葛，讓高雄各項重大建設，差點隨著該黨政治操作陪葬，而柯志恩當年作為國民黨團一員，不僅用「大錢坑」稱呼「前瞻」，更在特別條例三讀當天，在議事廳發表「對不起，國民黨未能全部退回前瞻條例」、「對不起，我們只幫各位擋下了4500億元」等談話。
林智鴻怒批，柯志恩當年在立院阻礙高雄，當年高市爭取「捷運黃線」、「捷運岡山路竹延伸線」、「海洋科技產業園區」、「Fun Tech體感科技園區」等1823億的重大建設差點「去了了」，如今選市長唱衰高雄，完全就是對不起高雄人。
林智鴻說，當年的柯志恩拋棄專業良知，不把亟需建設經費的南部鄉親放在眼裡，用「天龍視角」看待一切，才會有如此行徑，不僅是「重北輕南」的幫兇，其言行更是她自己口中「國民黨不重視高雄」的鐵證，簡直是把高雄人糟蹋到極致的政治人物。