投票要戴外科手套防疫？　醫師闢謠教導正確做法

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11月26日就是九合一選舉投票日，根據指揮中心、中選會日前規定，COVID-19確診隔離者是不可以外出投票的，萬一確診者還是跑出去投票，會採「事後追查」的方式，不會在投票所受理任何「違反隔離規定」的相關檢舉，許多人就開始擔心投票時身邊會不會就暗藏著確診者？想要前往投票該怎麼保護自己？
就有一則訊息在LINE上轉發，提醒26日打算去投票的人，提前準備一次性外科手術手套在投票當日使用，因為投票時蓋票的筆一堆人摸，不是普通的髒，要大家戴上一次性手套，投完票後出投票所立即丟棄。姜冠宇醫師表示，戴手套對一般人是不需要的，因為沒有經過卸除防護裝備的專門訓練，在脫手套的過程中會染污手，一樣有感染風險，而且戴了手套若是中間不經意觸摸眼口鼻，結果還是一樣。
該怎麼避免投票染疫？ 醫師建議這樣做
那民眾前往投票到底該怎麼保護自己呢？姜冠宇醫師表示，事實上你需要記的是，離開投票處「立刻洗手」，投票用的筆章當然會累積前面許多人的觸摸，所以把票投完，記得乾洗手就對了。他建議相關單位，能增設人員在投票處出口，給前往投票的民眾乾洗手進行消毒。姜冠宇醫師提到，需要戴手套的是核對戶籍的選務人員，因為他們會經歷整個社區挨家挨戶的章，而且工作量會導致乾洗手的間隙不夠。
此外，他也預期會有不少有症狀但是不願意放棄投票權的人，呼籲民眾在整個投票過程中都需要戴好口罩。
資料來源：姜冠宇醫師 Pro'spect
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55804
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