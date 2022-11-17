「Lafete．法月」移址存中街重新開張 不畏疫情逆風成長

▲「Lafete．法月」法式餐廳，道道美食如詩如畫，讓人捨不得動口。（圖／法月提供）
▲「Lafete．法月」法式餐廳，道道美食如詩如畫，讓人捨不得動口。（圖／法月提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-11-17 20:39:59

以藝術烤鴨饗宴在台中美食界揚名的印月集團，2008年跨足法式料理領域，在七期開了Lafete．法月餐廳，後因租約到期於去年底打烊。今年9月，Lafete．法月在米其林名店齊聚的存中街重新開幕，儘管疫情未消退，由於舊雨新知全回流，Lafete．法月硬是逆風成長，營收開出紅盤。

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▲Lafete.法月結合京都風的法式料理，第一道端上桌方前菜，主角是櫻花，粉漾色彩讓人賞心悅目。（圖／記者金武鳳攝，202.11.17)
▲Lafete.法月結合京都風的法式料理，第一道端上桌方前菜，主角是櫻花，粉漾色彩讓人賞心悅目。（圖／記者金武鳳攝，202.11.17)
存中街昔日曾是美軍高階軍官的眷屬宿舍，保有許多50多年帶有庭院的洋風老宅，隱匿在摩天大樓裡，完美演繹離塵不離城的悠閒。Lafete．法月就選在存中街靜謐小巷弄裡，老宅彷如一座玻璃帷幕屋，坐享美食，屋外樹影婆挲，綠蔭掩映，給人歲月靜好舒適。

▲Lafete.法月餐廳，首波主打菜鎖定「偽出國的舌尖旅行」，嚴選日本食材，做有京都風的法國菜！（圖／法月提供）
▲Lafete.法月餐廳，首波主打菜鎖定「偽出國的舌尖旅行」，嚴選日本食材，做有京都風的法國菜！（圖／法月提供）
Lafete．法月於今年9月中旬重新登場，主廚Nick Lin有感於3年來受到疫情影響，出國成了難事，首波主打菜鎖定「偽出國的舌尖旅行」，嚴選日本食材，做有京都風的法國菜！Nick把日本最美的櫻花融入前菜裡，採用日本酸柚與櫻花結合的晶凍上，點綴幾朵緋紅櫻姿，搭配法式的綠開心果燉菜，以及淋上大葉紫蘇油添香的白身魚、炙燒干貝，粉漾色彩讓人賞心悅目，胃口大開。

▲首波主打菜鎖定「偽出國的舌尖旅行」，嚴選日本食材，做有京都風的法國菜！（圖／法月提供）
▲首波主打菜鎖定「偽出國的舌尖旅行」，嚴選日本食材，做有京都風的法國菜！（圖／法月提供）
還有和食常用來做甘露煮的香魚，Nick只取菲力做成一夜乾，再炸成天婦羅，搭配日本醬菜、櫻桃蘿蔔、小黃瓜、無花果等鹹、甜、有酒香的漬物，再用法式可麗餅捲起來嘗，繽紛食材在嘴巴激盪出豐饒滋味。

▲Lafete．法月老宅彷如一座玻璃帷幕屋，坐享美食，屋外樹影婆挲，綠蔭掩映，給人歲月靜好舒適。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.17)
▲Lafete．法月老宅彷如一座玻璃帷幕屋，坐享美食，屋外樹影婆挲，綠蔭掩映，給人歲月靜好舒適。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.17)
再出發，Lafete．法月的餐點更加精緻、多了耐人尋味的細節底蘊，料理如詩亦如畫，攫取眼球的功力更上層樓。義大利知名小提琴演奏家韋瓦第，用音樂演繹《四季》更迭，Nick Lin主廚用廚藝傳遞季節旬味，教唇齒留香，吸引舊雨新知全回流，以致試營運第1個月，即開出獲利紅盤，在疫情下逆境突圍。Lafete．法月，台中市西區存中街39巷2~1號，04-2373-0111

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