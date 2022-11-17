天王星吳昱廷琴技了得！黃韻玲揪四手聯彈：我非常驚豔

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從國小就聽周杰倫作品的吳昱廷自認是超級鐵粉，無論新舊專輯都如數家珍的他，自曝一開始聽到《11月的蕭邦》專輯中的《夜曲》後，就對這位天王深深著迷，更因為歌曲中融合嘻哈元素，而讓他愛上饒舌；他表示：「有一年生日禮物收到專輯《魔杰座》的精裝版，當時超開心，自從擁有那張專輯後，我就開始會存錢買專輯，從《跨時代》到《驚嘆號》都有。」也因為是周董狂粉，吳昱廷看了不下十次的《不能說的．秘密》，還因此更愛鋼琴，他表示：「因為這部電影的時間線很複雜，小時候沒有看懂，只覺得鬥琴跟穿越時空很帥，但隨著年紀增長，每一次重看電影都能有不同的感受。這部電影我重複看了很多次，反覆研究，就想了解周杰倫設計的小細節與創意，也因為如此，讓我在學琴上產生更多熱忱！」
因吳昱廷有著英國皇家鋼琴八級檢定的驚人實力，曾讓當時選秀節目導師Ella讚不絕口。黃韻玲特別揪吳昱廷合作四手聯彈，期望重現電影《不能說的．秘密》經典橋段，由北流另安排在園區內新開幕的「繆思鋼琴」大展琴技。只見兩人用眼神交流示意，便彈奏出優美旋律，而當最後一聲琴音一下，兩人興奮擊掌，展現十足默契。吳昱廷分享，爸媽得知兩人要合作的消息，一直督促他要好好練琴，希望有好的表現！對此，黃韻玲給予滿滿肯定，她表示：「昱廷的表現讓我非常驚豔，原來他古典底子這麼厚實，相信未來在音樂創作的路上，昱廷定會帶更大家更多驚喜！」
有趣的是，黃韻玲與吳昱廷選在古董鋼琴旁拍照留念，卻在閒聊時發現吳昱廷竟與黃韻玲兒子Arthur差沒幾歲，讓黃韻玲忍不住說：「照片中的我們就像母與子！」逗得現場工作人員哈哈大笑。精彩演奏過程已製成影片發布於北流臉書與IG，歡迎粉絲朋友欣賞分享。
首次與心目中「神級」音樂人黃韻玲合作就來個「四手聯彈」，身為新人的吳昱廷不僅展現大將之風與黃韻玲搭配地天衣無縫，還把自己偶像周杰倫的歌完美呈現；在現場表現地老神在在的吳昱廷，坦言過去因為太喜歡這部電影及曲子，其實早在答應合作前就彈過無數遍，也因此這次只重練了幾次就上場，他更打趣說要感謝偶像周杰倫，讓他在面對「大前輩」黃韻玲四手聯彈挑戰時依然能駕馭自如，笑說：「好險彈我熟悉的曲子，不然我一定壓力爆大，不過心情上還是很緊張，因為四手聯彈很講求雙人合作，很怕自己的狀況不好、拍子不穩，會拖累到老師，但還好那天合作很順利。」提及對黃韻玲的印象，吳昱廷自招小時候就是《超級星光大道》的鐵粉，他表示：「最喜歡小玲老師的《改變》，無論歌詞、旋律都很厲害！」
值得一提的是，有英國皇家鋼琴八級檢定驚人實力的吳昱廷，分享小時候練琴的甘苦談、時苦笑說：「練琴很無聊很辛苦，但彈琴是快樂的！」儘管小時候不喜歡練琴，吳昱廷卻透露喜歡自己亂彈，在練習過程中才理解彈琴其實就像做任何事情一樣，需要經過辛苦的磨練才能自我體會到成就感，進而樂在其中，藉由練琴體會人生道理的他表示：「不管是念書或練舞，過程都很無聊很辛苦，但就是要經歷過這些，最後才會成就自己想要的樣子，讓自己變得更強更厲害。」吳昱廷更自招小時候被媽媽逼著練琴時「作弊」被發現、而差點把鋼琴弄壞的糗事。雙子座有著小聰明的他笑說：「以前媽媽要求我同一首曲子要彈十次，然後就放十個積木在鋼琴上，說彈完一次，就可把積木從左邊移到右邊，但我有時都會作弊，一次多拿兩個放過去。有一次，積木不小心掉到直立式鋼琴裡，媽媽還千辛萬苦的把積木撈出來！」
北流文化館為台灣第一座流行音樂為主題的展覽館，除在大廳展出《不能說的．秘密》古董鋼琴，更有一台由知名音樂人捐贈的直立式鋼琴，供大眾自由彈奏。吳昱廷表示，之後若有來演出肯定耐不住技癢，想表演一番。黃韻玲則打趣建議吳昱廷可變裝再訪，在大家認不出的狀況下，讓自己的創作呈現在不同空間，感受更多可能性。（編輯：楊穎軒）