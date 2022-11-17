奇美博「聖誕週末」12/17起嗨翻兩週末 表演節目數創新高

▲奇美博物館「幸福聖誕樹」高13公尺，夜晚的聖誕燈光秀呈現斑斕閃耀的絢麗景致（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館「幸福聖誕樹」高13公尺，夜晚的聖誕燈光秀呈現斑斕閃耀的絢麗景致（圖／奇美博物館提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-11-17 21:16:36

每年引發熱烈討論的奇美博物館「聖誕週末」將於12/17(六)起連續2個週末登場，今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，4天總計逾百場演出，包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演；加上最受歡迎的「經典聖誕市集」、網美搶拍的「幸福聖誕樹」、富有藝術氣息的「常設典藏推薦」，以及國際大展《時代的臉孔》加價購等，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。

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奇美博物館表示，聖誕週末自開辦以來已進入第5年，館方年年優化活動，今年的活動天天都有25場以上，4天累計高達百場之多。聖誕市集今年擴大區域，從去年的80家增加至上百家，內容匯集了英國小點如炸魚薯條、司康，以及異國美食如法式鹹派、手工生義大利麵、沙拉米香腸起司拼盤、德式蝴蝶結麵包、限量龍蝦堡等，更有極具特色的文創攤位。此外，小朋友最愛的聖誕老公公將首次與英國士兵一起開派對、熱鬧遊行。戶外星光電影精選老少咸宜的熱門經典大片如「比得兔」、「愛麗絲夢遊仙境」、「穿著PRADA的惡魔」、「她們」等輪番放映。

▲奇美博物館「2022聖誕週末」12月17日即將登場，聖誕老公公將首次與英國士兵一同遊行（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館「2022聖誕週末」12月17日即將登場，聖誕老公公將首次與英國士兵一同遊行（圖／奇美博物館提供）
此外，正在展出的「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」於聖誕週末活動期間可以100元加購價入場參觀。此外，常設展廳也配合「時代的臉孔」，規劃「肖像」主題的典藏推薦，例如知名畫家〈林布蘭半身像〉、甜美優雅的少女〈黛妮希雅〉等10多件肖像作品，凡購買「聖誕週末」票券即可自由參觀。


高達13公尺的「幸福聖誕樹」也以率先登場，今年為奇美博物館30週年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球作裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象。底座則配合英國主題以蘇格蘭格紋為設計，整體視覺傳遞幸福、喜悅之情，搭配博物館的西洋建築風格，美麗景致預計再度成為民眾拍照打卡的熱點。幸福聖誕樹自即日起展出至明年1/11止，每日17:30至22:00點燈。「聖誕週末」夜晚將推出聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。


奇美博物館「2022聖誕週末」將於12/17、12/18、12/24、12/25展開，12歲以下持有效證件可免費入場，預售票開賣中。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。


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