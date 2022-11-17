聲援林玉書也被罵！《全明星4》男神親曝心聲：我很同感

▲《全明星4》紅隊隊員張家陞聲援林玉書，結果卻被網友痛罵。（圖／翻攝自張家陞、林玉書IG）
▲《全明星4》紅隊隊員張家陞聲援林玉書，結果卻被網友痛罵。（圖／翻攝自張家陞、林玉書IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-17 22:14:312022-11-17 22:17:35

《全明星運動會》第4季傳出霸凌風波，即便林玉書發文澄清，但還是無法平息網友怒火，紛紛灌進其他黃隊隊員壯壯、鄭靚歆、劉心語的社群平台狂罵，就連領隊郭泓志也遭受波及。對此，紅隊成員張家陞也在林玉書的貼文底下聲援，卻也引來網友怒罵，「跟你有什麼關係！」

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昨（16）日林玉書在IG發出澄清文，強調新聞的內容並非黃隊實際的相處狀況，而自己慢熱、因傷退賽都是事實。當天，紅隊成員張家陞就在底下留言放上一個「加油」的表情符號，結果引來網友批評：「黃隊的事跟你有什麼關係，硬要留言不知道想表示什麼。」

張家陞事後也回應：「黃隊的事我不知道，但我只希望她身體能趕快好起來，因為我之前也受傷過，我很同感。」並標註該網友的IG帳號反嗆：「不可能這也硬要嗆吧？」

▲張家陞表示，僅希望林玉書身體能快點好起來而已。（圖／翻攝自林玉書IG）
▲張家陞表示，僅希望林玉書身體能快點好起來而已。（圖／翻攝自林玉書IG）
還原整起事件，其實早在林玉書退賽前，就有不少網友透過節目發現，林玉書不僅比賽變少、鏡頭數也變少，就連IG和同隊的合照都沒有，不合傳聞不脛而走。即便節目正式播出，說明是因傷退賽，但還是被網友抓出，許多黃隊隊員都紛紛退追林玉書，再加上16日有媒體爆出，林玉書被霸凌排擠等事，才在網路上一次炸開。

最終不僅劉心語、鄭靚歆、壯壯等隊友，甚至是領隊郭泓志都遭到大批網友出征，即便相繼發出聲明還是無效。不過，令人納悶的是，強調「排擠不可能發生」的郭泓志，今晚再度發文表示，「有自導自演的影片推薦嗎？」疑似在暗酸整件事情。此外，劉心語、鄭靚歆也不約而同在IG貼出強尼戴普的照片，同樣離不開「自導自演」，也讓外界霧裡看花。（編輯：詹鎰睿）

▲郭泓志首次在IG回應霸凌事件，但隻字未提林玉書。（圖／翻攝自林玉書IG）
▲郭泓志（左）稍早發文暗示，整件事情是有人在自導自演。（圖／翻攝自林玉書IG）
▲劉心語、鄭靚歆不約而同貼出強尼戴普的照片，給外界留下玄機。（圖／翻攝自劉心語IG、鄭靚歆IG）
▲劉心語、鄭靚歆兩人均貼出強尼戴普的照片，給外界留下滿滿的困惑。（圖／翻攝自劉心語IG、鄭靚歆IG）
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