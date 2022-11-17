聲援林玉書也被罵！《全明星4》男神親曝心聲：我很同感

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張家陞事後也回應：「黃隊的事我不知道，但我只希望她身體能趕快好起來，因為我之前也受傷過，我很同感。」並標註該網友的IG帳號反嗆：「不可能這也硬要嗆吧？」
還原整起事件，其實早在林玉書退賽前，就有不少網友透過節目發現，林玉書不僅比賽變少、鏡頭數也變少，就連IG和同隊的合照都沒有，不合傳聞不脛而走。即便節目正式播出，說明是因傷退賽，但還是被網友抓出，許多黃隊隊員都紛紛退追林玉書，再加上16日有媒體爆出，林玉書被霸凌排擠等事，才在網路上一次炸開。
最終不僅劉心語、鄭靚歆、壯壯等隊友，甚至是領隊郭泓志都遭到大批網友出征，即便相繼發出聲明還是無效。不過，令人納悶的是，強調「排擠不可能發生」的郭泓志，今晚再度發文表示，「有自導自演的影片推薦嗎？」疑似在暗酸整件事情。此外，劉心語、鄭靚歆也不約而同在IG貼出強尼戴普的照片，同樣離不開「自導自演」，也讓外界霧裡看花。（編輯：詹鎰睿）
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