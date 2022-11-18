獨／魔獸吃火鍋幫鄰桌正妹慶生！本尊還原真相：差點錯過
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟10日抵台後的一舉一動受各界關注，魔獸本人更是會不定時在IG開直播分享在台生活，而日前他與隨行人員在桃園某火鍋店用餐時，恰巧隔壁桌客人生日，他便為其唱起生日快樂歌，親民的一面受到讚賞；而《NOWnews》記者也循線找到該名女顧客，她受訪時直呼「很幸運也很開心，甚至差點錯過這難得的機會」，不過消息曝光後也收到一些網友的酸言酸語，對此她則希望酸民們能理性看待，沒有必要對魔獸的行為做過度解讀。
女顧客還原事發經過，當晚她和家人一同到住家附近火鍋店，原本因人潮過多想要換家店，但媽媽堅持想吃才入店，想不到用餐到一半，霍華德和友人就坐入旁邊的座位，並開啟直播，由於機會難得，女顧客爸爸也用英文簡單和霍華德交流，提及她們一家人都是附近的住戶，閒聊之中也談到女兒當天生日，於是熱心的霍華德就邊直播、邊吃火鍋、邊唱生日快樂歌，逗樂在場所有人。
女顧客也表示，當天其實不只她們一家人感到驚奇，許多粉絲們聽聞霍華德的行程後，甚至立刻趕到火鍋店外，透過鏡頭捕捉魔獸；不過店內的霍華德有事先和客人表示當天為私人行程，因此無法合照；對於霍華德唱歌幫慶生的舉動，女顧客則說道：「當時其實不知道他直播還開著，但就是很開心也很幸運，相處後覺得他確實挺親民的。」
女顧客指出，自己平常其實沒有特別關注籃球，不過由於工作常需接觸新聞，因此得知霍華德這號人物後，自己也有特地去了解他的過去，發現其球員生涯真的戰功彪炳，難怪來台掀起如此大的熱潮；特別的是，朋友們前幾天才約她共同搶購霍華德的球賽門票，想不到過幾天就遇見本人，還因此登上新聞版面，讓她又驚又喜，並表示以後若有機會，也想入場一睹魔獸在球場的英姿。
霍華德直播曝光後，新聞隔天也陸續轉載，面對部分媒體形容女顧客「害羞」、「羞澀」、「害躁」，她本人則提及，自己只是因為當天外出打扮較居家，且當下不知道霍華德直播還在進行，才會連忙用手捂住臉部；此外，隨著該事件瘋傳，有部分酸民甚至因霍華德過去的花邊新聞，間接在網路上攻擊、調侃女顧客，試圖抹黑其與霍華德的關係，對此她則強調：「這對一般人來說就是巧遇名人的故事，對霍華德也只是和粉絲互動的行為，真的沒有必要放大，或刻意將話題導向某些地方。」