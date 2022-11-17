強攻 G20 盛會！Gogoro 與 Electrum 合作提供智慧電動機車交通接駁服務
Gogoro 是全球電池交換生態系統的技術領導者，為各個城市提供永續性的交通解決方案。Gogoro 宣布與 GOTO 集團和 TBS 的合資公司 Electrum，於正在印尼峇厘島舉辦的 G20 高峰會提供 30 輛 Gogoro 智慧電動機車供賓客與各國代表免費使用，作為高峰會活動官方指定的兩輪交通接駁運具。
透過此項合作，除了讓 G20 高峰會參與者有機會體驗 Gogoro 智慧電動機車的絕佳操控性能、創新智慧功能與安全舒適的騎乘感受，更有助於減少移動碳排，深化 Gogoro 與 Electrum 的夥伴關係，彰顯為印尼打造全面電動車生態系、實現淨零排放的決心。
Electrum 為 GOTO 集團和 TBS 共同成立的合資公司，於 2022 年初即與 Gogoro 簽署合作備忘錄，將憑藉雙方的跨領域專業技術進行上下游資源整合，致力加強開發印尼電動車輛的基礎設施，且專注於兩輪電動機車和高效率電池的發展，使印尼成為全球永續發展領域的領導者。Gogoro 與 Electrum 以及 GOTO 集團 已於 2021 在雅加達南部展開智慧電動機車和電池交換站的先期試點計劃，加速推動印尼交通運輸電動化。