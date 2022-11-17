Vespa 於 2022 EICMA 米蘭車展發表三款新車
甫於上週落幕的2022米蘭車展〈EICMA〉，Vespa作為義大利最指標的經典速克達品牌，也在此回的全球車壇年度盛事，亮相三大重點車款，並發表多項令人眼睛為之一亮的改款升級與設計突破，成為展場上的鎂光燈焦點。
三大亮點美車 各型各色首先，堪稱Vespa車系家族中美型之最的Vespa 946，自2013年推出以來，即將在明年迎接意義非凡的10週年，特別為此推出「Vespa 946 10° ANNIVERSARIO」特仕版來紀念這個時刻，象徵義式高品質的絕佳工藝，採用單體殼式車架、薄鋼板製的車身，外觀以獨特的綠色為主色調，並搭配多處鋁合金元素的高質感配飾，達到優雅又輕盈的絕佳騎乘享受。除此之外，更有全新改款、霸氣跑格十足的「Vespa GTV 300」，沿襲了GTV Sei Giorni版本的帥氣越野造型、較低的頭燈設計，以及整體圓滑又不失動感的線條，設計上更精心呼應時下流行的休閒運動風，以中性時髦的大地色系車色，輔以活力搶眼的亮橘色，點綴於車頭小風鏡、V型領結飾蓋、車身兩車側的車貼及輪框等處；獨特賽車風格坐墊採用雙色、雙材質拼接設計(後部硬殼坐墊可拆卸)，再現經典Vespa賽道靈魂；同步提升實用騎乘科技，包含可連結Vespa MIA多媒體平台系統、以及免鑰匙智慧啟動(Keyless)系統，嶄新風格再進化。最後，則是推出以人氣車款Vespa Primavera所打造的「Vespa Primavera S 特仕版」，打破以往優雅的形象，以鮮明大膽的顏色－霓虹橘與孔雀藍拼玩孿生雙色配色，打造混搭時尚的動感魅力，別具摩登風格。
2023有望引進 敬請期待Vespa近年推出多款新穎亦不失經典格調的特仕版車款，引起各路行家為之風靡、爭相收藏。本次於米蘭車展上登場亮相的車款，也已於全球各市場引起熱烈關注，預計於2023年有機會在台灣陸續推出上市，喜愛Vespa的台灣車迷朋友們，請隨時關注Vespa總代理太古運通的最新消息。