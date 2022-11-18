各地晴到多雲！下週「南方水氣」再報到 雨彈恐連炸4天
中央氣象局表示，今天（18日）臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東北部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北山區、東部及東南部地區亦有零星短暫雨。夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今日桃園至 雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(18日)中南部有局部霧，各地幾無降雨；截至4：53各地區平地最低氣溫大多在18至20度，北部(新北新店區)18.9度，中部(南投中寮鄉)18.4度，南部(台南新化區)19.5度，東部(花蓮壽豐鄉)18.5度。
最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(18、19日)兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。西半部清晨易有局部霧，南部空品不佳，皆應注意，北部約為19至30度，中部18至33度，南部20至33，東部19至32度。
吳德榮說明，下週日、一(20、21日)微弱東北風南下，影響輕微，東半部轉有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；北台稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下週二(22日)東北風減弱，天氣好轉、氣溫升。
下週三起(23日)鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大；影響時間歐洲模式(ECMWF)長達4天，美國模式(GFS)亦超過2天；但已為第6天之後的模擬，有「不確定性」，模式會繼續調整，應密切觀察。（編輯：陳苾暐）