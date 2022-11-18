麥當勞員工不藏私！3元薯條飲料全升級　5大省錢點法曝光

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一、主餐單點＋甜心卡
以45元麥香雞為例，搭配經典A套餐55元（中薯＋中飲）共100元；但若改成直接單點45元麥香雞堡，再用甜心卡以58元的價格拿到大薯＋大飲，總價103元，雖貴套餐點法3元，但薯條和飲料都會從中份升級成大份。
二、1＋1超值搭配
1+1銅板價50元的點法中，漢堡有麥香雞和吉事漢堡兩款，若鍾情於40元的玉米湯，可選此法。同樣以45元麥香雞為例，配A套餐55元（中薯＋中飲），若想將中飲改成玉米湯需加價2元補差額，共102元；改用1+1＝50元的方式購買麥香雞＋玉米湯＝50，再加上單點一個45元中薯，共計只要95元。
三、雞塊究極點餐大比拚
若想隨心所欲地吃一大堆雞塊，應選「甜心卡配1+1優惠」此法。以104元的10塊麥克雞塊為例，搭配經典A套餐55元（中薯＋中飲）需花159元；但改用甜心卡64元買6塊雞塊＋小包薯條，搭1+1用50元買4塊雞塊配小玉米湯，僅要114元。
四、其他優惠回饋
原PO說明每週一用中信卡刷至99元以上會送小蛋捲冰淇淋；每週二、三、四用LINE PAY能取得較高回饋；週五、六、日則推薦用APP的點點卡結帳集點數，以利日後換免費餐點。
五、點數兌換
此外若用點數兌換，她推薦兌換套餐，尤其是麥香魚經典套餐最優惠。
網友回覆「你真的很專業（邊看邊停下來想）但是我真的背不下來，拜託這篇不要刪！」、「謝謝你麥當人，我的省錢超人」、「謝謝你我的麥克雞俠」、「我都點1+1=50（雞塊or吉士漢堡配玉米湯）再加上甜心卡（大包薯條配大杯飲料）這樣108」。（編輯：李惠婷）