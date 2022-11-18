林志玲午夜告白AKIRA 公開大婚催淚片：帶著我們小寶貝
「台灣女兒」林志玲與老公AKIRA（黑澤良平）元旦前在日本產下混血男娃，昨（17日）是兩人在台南吳氏宗祠舉行世紀婚宴滿3周年，林志玲過零點在粉專公開當天的婚禮影片，長達近8分鐘，完整記錄夫妻倆幸福的歡笑與淚水，她向另一半喊話：「手牽手，帶著我們的小寶貝～所有美好都在路上！」
影片中，林志玲在飯店複習婚禮誓詞，步出大門接受所有人祝福，她牽著爸爸林繁男的手走進禮車，民眾夾道爭睹，獻上祝賀，萬人空巷的場景轟動全台，林志玲前往吳氏宗祠車程中頻頻拿衛生紙拭淚，儀式開始，林繁男把手交給AKIRA說「交給你了！拜託拜託」，新人眼眶含淚。
互換誓詞時，AKIRA講道「志玲，我打從心裡深深愛著妳，謝謝妳等著我，謝謝妳相信我，我會讓妳成為全世界最幸福的人，丈夫，良平」，林志玲瞬間淚崩，她在配文寫下：「最好的時間，我遇見了你～普通的日子，平凡而浪漫～未來～我們平平安安就好～日子渺小重複，卻都是幸福～快樂在發酵，生活在前行 ～手牽手，帶著我們的小寶貝～所有美好都在路上！」
林志玲還寫道：「結婚儀式三週年紀念快樂，謝謝在2019.11.17.所有幫我們共同創造了最完美一天的你們！」並對AKIRA說：「時間過得太快了！我們要更加珍惜，可以快樂的彼此！一起好嗎？」影片發布7小時，吸引逾4萬人按讚。（編輯：楊穎軒）