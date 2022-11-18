轉型升級資源回收處理產業　環保署投入20億元

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環保署進一步解釋，這是讓業者以分期還款方式，取得購置污染防治設備及自動化製程機具設備的資金需求，以推動應回收廢棄物回收處理業設備效能提升，排除業者於購置機具、設備所產生的融資障礙。另再提供年利率1%的利息補貼，減輕業者貸款利息負擔，加速完成技術升級。
除了信貸信保及利息補貼，環保署分享，已多年補助應回收廢棄物回收處理創新或研究發展計畫，鼓勵學術單位與研究機構及處理業者投入技術研發及基礎研究，其中有多項已達實廠化規模運作，將投入共9億的基金預算，導入補助學研科技計畫所獲致的新穎技術，提高設備處理效率，使受補貼處理業邁向智慧化及升級處理技術，提升再生關鍵材料價值，建構高質循環體系。
環保署提到，再配合活用基金推動精進專案補貼和循環利用補貼等，協助業者提升廠區設備效能、智慧化處理流程及導入物質資源循環技術。現已規劃推動廢玻璃物質循環再利用、廢輪胎物質循環再利用、廢機動車輛衍生物能源化及廢液晶玻璃高質循環再利用等實施項目。
環保署也與國科會合作，執行4年期的淨零排放科技計畫，分析國內資源循環業的排碳熱點，進行再生料的碳盤查，導入科技及辨識技術，以自動化、智慧化及低碳化的處理程序提升回收處理效率，並分析減碳效益。
環保署表示，未來將持續以政策引導方式，推動廢棄資源物質能資源化，強化資源永續循環利用、提升設備處理效能，打造零廢棄的資源永續循環世代，帶動民間投資並提升社會福祉。
環保署期許，受補貼機構處理業能持續創造循環經濟產值、產業共生、資源共用、環境共享，逐步達到資源永續循環再利用目標，完成臺灣有效運用資源且減少廢棄物的全循環願景。