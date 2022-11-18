美參議員批評中國破壞台海穩定　籲強化台灣防衛

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馬基表示，北京在國內外加大威權作為，支持俄國對烏克蘭的侵略，持續對台灣採取侵略性政策，且國內能源供應上仍使用煤炭，「顯然這不是一個單純的挑戰」。
若要因應挑戰，馬基指美國須認清3大事實，一是美中雖非處於「新冷戰」，但對北京意圖須睜大眼睛；二是美國須聯合盟友夥伴保護自身利益，包括在必要時與中國合作；三是避免效益不高的不必要挑釁行動，並確保美中溝通管道暢通，避免「致命性誤判」。
他示警：「若兩大核武強權爆發直接軍事衝突，恐對全人類造成生存威脅。」
談到台海情勢，馬基表示，中國行徑破壞台海和平與穩定，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，儘管過去有許多類似訪問先例，中國國家主席習近平卻仍「耍脾氣」。他強調，全世界都應該知道，企圖改變現狀的是中國政府，而不是美方，亦不是台灣。
馬基建議，美國國會應專心嚇阻中國，避免其單方面以武力改變台灣現狀；若要達成此目標，應讓台灣處於最有力的自我防衛位置，並讓所有全球與區域盟友知道，美國致力於台灣的自我防衛，且會竭盡所能避免衝突發生。
但他提醒，美方不該採取可能把台灣置於風險、卻幫助不大的作為，而是該專注於有實質效益的行動，例如由他所提出、能增進美台人民連結的「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act），以及支持台灣自我防衛。（編輯：馮昭）1111118