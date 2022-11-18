疲勞、體重驟降竟是骨髓纖維化！醫嘆治療選擇少陷困境 新型藥物成患者生命曙光

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骨髓纖維化現有治療方式包括症狀治療、骨髓移植與標靶藥物治療。醫師說明，移植手術是目前唯一可根治骨髓纖維化的方式，然而移植手術風險高，患者又多為65歲以上的老年人，因此在臨床上真正能接受移植手術的患者可說是少之又少；標靶藥物治療則是醫師臨床上針對中、高風險患者最常使用的治療方式，經證實可有效改善患者症狀、縮小脾臟並延長存活期，患者耐受度也更高，醫護團隊會依據患者症狀做出合適的治療選擇，以控制病程發展。
「過去標靶藥物選擇有限，臨床上許多患者在治療初期會有明顯的症狀改善，但平均使用藥物約3年後，患者會陸續出現抗藥性或嚴重副作用，且第一代標靶藥物有比較強的免疫抑制作用，而導致機緣性感染的出現，不得不中斷治療。」陳志丞醫師進一步說明，雖然標靶藥物為目前患者最常使用的治療方式，但因過去治療選擇有限，造成不少患者在第一線藥物治療失敗後面臨沒有有效治療的窘境，成為骨髓纖維化治療的最大困境。
近年來，國際間陸續有新型標靶藥物出現，有些新藥除了可有效使脾臟腫大減少體積逾3成 ，使症狀明顯獲得緩解外，在現有藥物治療失敗的患者身上仍有減緩症狀與副作用的效果，且對免疫抑制的影響較少，機緣性感染發生率低，對於年長患者、慢性病患者及免疫力不全的患者來說更加安全，有望成為解決骨髓纖維化目前治療困境的突破點。陳志丞醫師表示：「新型藥物治療表現成效亮眼，如果未來有機會納入健保給付，醫師們也是樂觀其成。」也呼籲相關單位開啟討論，提供患者更多元的治療選擇權、為患者帶來生命新曙光。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55793
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