鼻胃管一放就一輩子？錯！　臺大醫院積極推動「無管人生」

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置放鼻胃管持續刺激鼻腔、食道 時間一長恐疲乏
鼻胃管為一條由鼻腔延伸進入胃部的塑膠管，透過此管道灌入流質食物，可快速提供難以口進食的族群，每日所需之基本營養。王亭貴副院長表示，目前最常見使用鼻胃管的族群可分為四類：一為中風、帕金森氏症等神經病變病患；二是吞嚥構造受損，如部分曾進行頭頸癌腫瘤切除手術者；第三是受運動神經元病變等退化性疾病影響；最後，也是其中占比最多的，則是單純因老化而導致吞嚥功能退化的年長者。
有些人會想說，鼻胃管放得好好的為什麼要拔除？王亭貴副院長說，鼻胃管好處在於方便，但除此之外，其對於鼻腔、咽喉及食道來說，都是一持續不間斷的刺激來源。不僅會讓鼻腔產生分泌物，提高病患發生吸入性肺炎的風險；也會使食道括約肌疲乏，增加胃食道逆流的機會；另外，病患的吞嚥反射也可能因長時間刺激導致逐漸變得不敏感，日後生活更難以擺脫鼻胃管的可能。
王亭貴副院長提到，臨床上除了以復健改善病患吞嚥功能之外，還有一種灌食方式常被忽略，那就是「胃造瘻口」。以美國為例，中風病人治療約六週後就會改用胃造瘻口，待病患吞嚥功能好轉即可拔除；日本、韓國的話，普遍是治療三個月後改用胃造瘻口；台灣則可能長達「三年」。
「無管人生」不只在醫院 能否走入社區才是關鍵
過去，在醫院內要協助一個病患重新找回無鼻胃管的生活，平均要3-6個月。而為改善非必要鼻胃管使用情形，臺大醫院近年來也持續訓練並加強各科別之間的配合，建立出一系統性的鼻胃管拔除流程，大幅縮短所需時間。然而，王亭貴副院長指出，使用鼻胃管的族群有一大部分集中在長照中心，換句話說，「是否能成功將這些系統性流程導入社區型長照機構」才是關鍵。
另一困境是，台灣聘請外籍看護的比例極高，王亭貴副院長說，如何克服語言隔閡，建立正確照護觀念，包含留意長者進食的量以及避免仰頭等動作等，這些也是未來在執行方面仍需努力的方向。
台灣將迎來超高齡社會 復健為歲月增添「生活」
俗話說「醫學為病人增加歲月，復健則為歲月增添生活」，人體機能的退化無可避免，因此，復健最大宗旨並非「治癒」退化性疾病，而是治療失能，協助病患在因醫學進步而得以延長的生命中，取得「與退化共存」的平衡。王亭貴副院長強調，復健照護除醫師外，團隊中不論是護理師、物理治療師、職能治療師、營養師、個案管理師、社工還是病患家屬，甚至病患自身，每個角色都舉足輕重。未來，台灣將迎來超高齡社會，長照相關議題需要各方各界一同來重視。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55806
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