2022世界早產兒日6大樂園響應亮紫燈　1117一起讓愛轉動

我是廣告 請繼續往下閱讀
早產兒基金會投入近3億元！ 各界攜手助力提升早產防與治據國健署110年統計，每十個出生的新生兒當中就有一位是早產兒。早產兒基金會成立30年，協助台灣早產兒個案住院醫療費用及出院後儀器補助已逾1.3億元，並累積服務超過10萬人次早產兒，致力成為早產兒家庭堅強的後盾。
在少子化嚴重的台灣，出生28天內的新生兒死亡率高於鄰近的日韓兩國，而當中有八成是因早產所引起。婦產科醫生出身的衛生福利部部長薛瑞元表示，「現今台灣少子化益趨嚴峻，提升早產兒存活率更為關鍵，因此政府優化兒童醫療照護計畫，規劃每個縣市至少有一家院所24小時接受早產兒照護及治療，並配合外接團隊及時救治早產母嬰。」
近年來出生體重小於1500公克早產兒平均存活率，約提升至87%，較前十年高出約7%。顯見在各方協助及醫療進步下，早產兒照護成績有明顯成長；國民健康署署長吳昭軍也稱：「低及極低出生體重兒居家照護計畫去年僅6家醫院合作，今年增長至60幾家，希望能透過此計畫，接住每位早產兒。」
因此基金會積極投入倡議新生兒醫療政策，持續擴大全國極低出生體重早產兒追蹤院區，落實早期發現早期治療，降低早產失能率。
全台摩天輪為愛轉動 創意塗鴉活動吸引超過500人響應今年台灣早產兒基金會特別選擇聚集家庭歡樂的摩天輪，邀請台北兒童新樂園、台中麗寶樂園、花蓮遠雄海洋公園與全球同步一起響應世界早產兒日。11月17日三座摩天輪閃耀起由紅色與藍色調和而成的紫燈，投射出早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對未來的煎熬。
早產兒基金會董事長張瑞幸也表示，期盼藉由點燈儀式的號召，讓各界能給予早產兒更多理解及幫助，也提升社會大眾對早產兒醫療照護問題的關注。祝福的紫燈不僅吸引了許多民眾駐足留念，也讓社會大眾有進一步了解早產兒相關議題的機會。
在台灣，醫院倡導「袋鼠護理」已行之有年，目的除了穩定早產兒生命徵象外，也希望透過父母親的擁抱及撫觸，讓早產寶寶重溫在子宮中被包覆的安全感受，並促進親子間的親密依附關係。早產兒基金會這次也和小人國主題樂園、劍湖山世界主題樂園、義大遊樂世界、遠雄海洋公園合作線上、線下串聯的塗鴉著色活動，一個月內吸引500餘人一同響應。
▲ 三大樂園一起點亮紫色的燈，響應世界早產兒日。
手作小袋鼠助力祈福 早產媽咪揪團送愛心因為安胎、早產的緣故，手作編織品牌《好製為織》發起人凱特媽咪為緩解焦慮而投入進編織的世界，號召多位關心、支持早產兒的愛心媽媽們共同加入團織活動製作安撫玩偶，打造近140隻療癒人心的袋鼠安撫玩偶。
除了心理治癒外，專做嬰幼兒副食品的鈞媽御食堂今年也加入世界早產兒日的活動響應及捐款。食堂創辦人陳禹辰也是全職媽媽，深知每個早產兒孩子都是父母最珍貴的寶貝，因為他們迫不及待來到這個世界，導致許多生理狀況都未成熟，更需要充裕的醫療照護及社會大眾的支持。
▲ 早產兒家庭代表致贈貴賓早產兒媽媽們手工編織的小袋鼠。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55835
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw