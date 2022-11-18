健保愛心專戶推線上信用卡捐款　合庫出手前一萬名免手續費

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經濟弱勢族群無法繳納健保費 愛心專戶協助健保愛心專戶於民國91年成立，健保署財務組組長陳美杏分享，當時第一線同仁發現有民眾繳納不起健保費，自掏腰包繳付，後擴大成立愛心專戶幫助弱勢朋友，由於公家機關不能公開募款，都是由善心民眾自動捐款，不管大額小額捐款，健保署都非常感謝。
當然使用上都相當謹慎，會透過同仁訪視、里長申請等方式，確認對方真的屬於經濟困難，除了提供保費協助之外，同時也提供其他生活上的補助與協助，民眾若有困難，也可以申請分期付款或無息的紓困貸款。
愛心專戶成立20年助近4萬名民眾健保愛心專戶自今(111)年9月28日起開放線上信用卡捐款管道，統計截至11月10日止，已接獲113筆信用卡捐款，捐款金額計92萬餘元，其中更有2位善心民眾為表達對健保的感謝及支持，分別信用卡捐款20萬元及50萬元。健保署衷心感謝每位捐款健保愛心專戶的善心民眾，所贈款項均將妥善審慎運用，把社會愛心傳遞給需要幫助的弱勢民眾。
健保署李伯璋署長表示，非常感謝合作金庫商業銀行協助推動信用卡捐款，以及認同本署關懷弱勢之理念，承擔吸收信用卡捐款手續費，讓捐款人的愛心善款全數送給需要的人，再一次展現企業回饋社會做公益的最佳典範。
健保愛心專戶設立20年來，民眾的善款幫助了超過3萬9千多位急需救助的弱勢民眾，繳納健保相關費用累計2億餘元，尤其在疫情期間，許多弱勢家庭生活遭逢困境，不論是健保保費或就醫的部分負擔都是需要協助，因為有民眾的愛心幫助，讓經濟困難的弱勢民眾感受到滿滿的溫暖及正向的力量。而疫情也並未影響民眾愛心，陳美杏組長分享，去年累積善款約兩千萬，今年截至11月更是達到三千多萬。
前一萬名信用卡捐款免手續費 盼串聯愛心助弱勢李伯璋署長特別提及一位中區的善心民眾，本身久居美國，在疫情間停留台灣，看見台灣醫界與健保署的努力與奉獻，特別在飛回美國前捐款一百萬，且為善不欲人知，捐款後即低調離台。
陳美杏組長強調，目前除了信用卡捐款，還有行動支付捐款，未來也會朝更多元的捐款方式邁進，方便民眾為善。
而合作金庫董事長雷仲達也表示，前一萬名免手續費其實是小錢，重點是要拋磚引玉，將整個善意串聯起來，讓更多弱勢族群獲得幫助。
另外，健保署表示，健保愛心專戶收到社會各界善款後，將主動寄發收據供民眾列舉申報所得稅扣除額，並定期公開捐款資訊及補助成果，詳細相關健保愛心專戶資訊，民眾可至健保署網站(https://gov.tw/4ps)查看。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55827
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