阿姨狂團購好市多神品！妹子下秒見「店員1舉動」也買了
知名美式賣場好市多（Costco）裡頭販賣的美食量多又便宜，CP值相當高，除了鼎鼎大名的烤雞之外，德國豬腳也是必買的好物，近日就有名網友分享，她在好市多豬腳櫃前看到一名阿姨不停打電話揪團購，終於要把架子上數量全買光時，工作人員卻又推了10幾盒出來賣，讓她忍不住也入手一盒，直呼：「這位阿姨真的是很會推坑！」
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示去逛好市多時，看到一位阿姨站在豬腳櫃前很大聲地講電話，撥出第一通時喊「上次你不是說豬腳特價要和你說，現在特價了，阿你有要嗎？你要幾盒再和我說喔」；掛上電話又撥出第二通「欸，豬腳在特價，你不是喜歡吃，我在好市多這邊，你有沒有要我幫你買？」；接著第三通「折價的豬腳，我幫你買兩盒夠嗎？」；第四通「阿所以你有要買嗎？要快內，架上剩沒幾盒耶，等一下就要賣完了」；最後是第五通「你快決定，我看這邊剩不到五盒，要沒了喔」。
這讓站在一旁的原PO忍不住笑喊「果然這就是台灣人的熱情啊，看到特價的東西還要到處揪，難怪一堆人推車都一次買好多一樣的」，她還一度以為阿姨是廠商的暗樁，甚至幫忙倒數架上的豬腳盒數，沒想到就在豬腳即將售罄時，工作人員突然又從後方推了10幾盒豬腳上架，原PO見狀心想「挖~新鮮熱騰騰的豬腳又上架了，不拿真對不起自己」，便也抓了一盒結帳，讓她直呼：「這位阿姨真的是很會推坑！」
貼文一出，網友也紛紛留言，「阿姨（廠商業務）：哈哈！剛剛在我旁邊聽電話的目前已經有5個人買了唷！」、「阿姨可以拿聯名卡的1%回饋」、「台灣人的熱情！破口袋的事怎能只有自己！要破大家一起破」、「阿姨：回饋金get」、「這就是團媽揪團的威力，真的不能小看」、「認真會這樣耶！陪我媽逛過一次，她也會這樣幫她的姊妹淘買」、「好有畫面感的敘述我都想知道最後抱了幾盒回去了」、「這就是老一輩的熱情，好康道相報，連原本沒有意願要購買的你，也被週邊的搶購氛圍給吸引了」。（編輯：賴禹妡）