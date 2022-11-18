趙自強童年遭霸凌　籲關懷顱顏童「尊重不一樣的生命」

趙自強童年遭霸凌　籲關懷顱顏童「尊重不一樣的生命」
趙自強童年遭霸凌　籲關懷顱顏童「尊重不一樣的生命」

健康醫療網

2022-11-18 12:01:00

金鐘主持人趙自強17日擔任愛心大使，為顱顏缺陷童發聲，他坦言童年常被嘲笑肥胖而缺乏自信，因此呼籲每個人學習愛人與被愛，為顱顏缺陷患童打造友善的成長環境。

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趙自強回憶童年說：「我的童年不太快樂，因為同學都叫我胖鳥、肥皂(趙)。所以童年時候的我很沒有自信。如果時間可以倒轉，想要回去告訴我自己：『每個生命都是獨一無二的存在，趙自強，你很棒！』不一樣的確存在，但這正是每個人的特色。」

羅慧夫顱顏基金會表示，「先天性顱顏缺陷」是當小孩一出生，在頭顱或臉上等部位因為發育不良造成缺陷，常見的有唇腭裂及小耳症，每年約有300名顱顏缺陷童出生。患者可透過手術來改善外表；程度較嚴重的，手術對外表改善的幫助有限，但他們在智力、體能等各方面跟常童無異。

基金會執行長陳依伶表示，顱顏缺陷童在學校可能會因為小朋友不理解而被嘲笑，因此呼籲打造友善環境，否則顱顏缺陷患者可能在成長過程中遭受霸凌，甚至成年後減少就業。

▲育有唇腭裂兒的「淑娟媽媽」透過說故事讓小朋友們了解顱顏缺陷。

「機器戰警小孩」　唇腭裂手術戴頭架

顱顏患童從出生就面臨異樣眼光，進入校園不僅要適應新環境，還得面臨同儕詢問外觀差異。

育有唇腭裂兒的「淑娟媽媽」是基金會第一位說故事義工，她回憶21年前擔心兒子進入國小遭受異樣眼光，主動寫信告知班導師兒子的狀況，因此獲邀到各個班級說故事介紹顱顏病症，「每一個故事我都取了名字，像是『機器戰警小孩』，一聽到機器戰警，每個小朋友都是全神貫注的聽。」

其實，淑娟媽媽口中的「機器戰警」指的是部份顱顏患童12歲進行上腭牽引手術時需戴在頭上的頭架，她期盼藉由故事，引導孩子們在生活中落實「喜歡自己，也尊重不一樣的生命」，讓顱顏患童不再遭受到異樣眼光。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55825

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