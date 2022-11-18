新北耶誕城隱藏版景點　候選人導覽盼恢復昔日光采

正式開幕的新北歡樂耶誕城開始吸引人潮，絡繹不絕的遊客前往各展覽現場參觀，新北市議員候選人廖裕德今（18）日特別透露其實在捷運府中站旁廣場，有一座20多年前雕刻名家國寶級大師朱銘製作、估價超過5億元以上的「牛耕年豐」絕版銅雕作品，也是很值得遊客前來一遊與拍照，能當作拍照打卡的熱點與背景，還能分散一些耶誕城的人流，歡迎大家在欣賞耶誕城的雪白景物外，也能順道來欣賞這靜置的藝術品地標。
曾經擔任板橋農會常務理事的廖裕德說到，這座重約8噸的大型銅雕，是在1997年時，因當時的縣長尤清要推動新板特區開發案，農會為了要提升新板特區的公共文化藝術水準，特別花費1600萬元，商請由國寶級大師朱銘來創作這座大型青銅牛雕，捐贈給當時的台北縣政府，後來隨著動線調整被移到公園深處，漸漸被遺忘。
廖裕德接著說，後來擔任議員開始，從2010年起爭取搬遷到板農前方的戶外廣場放置，但因是台北市捷運局管轄，花費5年的時間，與台北市捷運局交涉爭取，終於獲得首肯，在2014年由板農再度花費200萬元，找來超大型的吊車，將雕像吊到現在捷運府中站前廣場公開陳列展示。
廖裕德也特別找來銅牛背上的小女孩、稱朱銘為舅舅的吳綉華本人到現場，提到小時舅舅到家裡來探視母親，對家人一起在田裡牽牛耕作的景象留下深刻的印象，後來板橋農會邀請創作雕刻，便將記憶中的畫面融入作品，她的爸爸、媽媽站兩旁牽牛，自己則是坐在牛背上的小女孩，整座水牛銅雕把辛勤溫馨的農家生活，完全表露無遺。
一同受邀到現場的台灣美發展交流協會理事長「虎妹」張聖訢也說到，板橋人走在馬路上，就有價值5億元的戶外公共藝術品可以觀賞，「真的好幸福喔！」，也拿起手機打卡，分享給好友們。