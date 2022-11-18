網路上借款為餌囚禁3借款人　中警逮8嫌

臺中市政府警察局第一分局與刑事警察大隊偵一隊於本(11)月16日九合一大選前夕破獲于姓主嫌等8人詐欺集團涉嫌質押人口、組織、犯罪、妨害自由、洗錢防制法、槍砲、毒品案，瓦解詐騙集團及查扣現金不法所得，於選前持續肅槍、掃黑、緝毒、打詐及取締賭博等重點工作，展現打擊非法及維護治安之決心。
第一分局於本(11)月13日受理一起失蹤人口，報案人稱渠子失蹤並遭妨害自由，警方立即派員於轄內某旅館查獲曾姓及劉姓犯嫌2人涉妨害自由、洗錢防制法案，依法移請臺中地檢署偵辦，經救出該名失蹤人口後獲知尚有其他被害人受困，續針對相關共犯積極追查發現，該不法集團挾被害人多次轉移陣地後落腳於中區某飯店，專案小組為積極營救及緝捕相關犯嫌，立即展開攻堅營救行動。
警方共查獲于姓主嫌(83年次)等8名犯嫌，共營救3名被害人重獲自由，該集團以網路借款為由，誘騙被害人上門後繳交金融卡、存摺或開設人頭帳戶，並伺機控制其人身自由，並持取其存摺帳戶做洗錢用途，現場共查扣非制式手槍1枝、手銬、辣椒水、電擊棒、手機及現金新臺幣15萬4,827元等贓證物，全案依刑法第296條之1質押人口、槍砲、毒品、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
臺中市政府警察局第一分局在此呼籲，切勿輕易相信短時間即能賺取大量金錢的各類廣告或訊息，應更為小心謹慎。民眾對周邊親友也應多加提醒或宣導，如自身或家人有類似遭遇或發現可疑人、事、物，請撥打110報案或至就近警察機關報案，警方對犯罪絕不寬貸，會儘速偵處並依法究辦，全力打擊不法，守護民眾安全。