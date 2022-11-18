議員再批柯志恩擋前瞻　邁：她沒想到後來會選高雄市長

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陳其邁今日在田寮受訪時則指出，當年他還在當立法委員，國民黨當時用盡了所有杯葛的方法，也包括丟水球、雞蛋，還有撒麵粉，後來因為國會民進黨佔多數，國民黨也利用了意識型態的杯葛，總共在立法院表決了2400多次才通過預算。
陳其邁說，在（前瞻）一、二期裡面最重要跟高雄雄有關就是軌道建設跟綠能建設，包括捷運紅線、黃線，以及興達的海洋科技產業園區跟綠能建設有關，另外一個就是體感科技，也幸好當時民進黨多數，才沒有被國民黨杯葛預算，「我想當時柯委員大概也沒有想到後來有一天她會來高雄參選市長」，這個其實跟高雄的建設非常有關，柯委員應該說明清楚她當時的這些狀況。
柯志恩則反嗆，這些議員沒當過立委完全搞不清楚什麼是特別預算、包裹預算，真的要討論前瞻的8,400億嗎？為了要促進生產，竟然把新生兒的尿布放進去，連里辦公室的修繕也放進去，裡面的名目包裹到令人難以想像，認為議員不應該因為一個委員因為要監督部分預算當作是阻擋地方建設的發展，這顯示議員對於立法院的權責不清楚。
柯志恩並反問，以軌道建設來說，高鐵明明有兩個方案可以進入高雄市區，為什麼要阻擋，還有捷運林園延伸線，為什麼要韓國瑜市長動用第二預備金而不用行政院花費，這才是真正阻擋地方預算，一個立法委員如何能用她的通天本領來阻擋地方建設？請議員好好了解立委的權責再來批評。