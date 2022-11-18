挺故鄉子弟蔡其昌　曹興誠：台灣已危急為什麼大家沒感覺

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曹興誠說，最近兩個多月來接受美國、日本、韓國、澳洲、丹麥、新加坡等近30家國外媒體採訪，外媒都問「我們從外界看台灣情況非常危急，為何台灣國內卻沒有感覺？」他認為中國收買了許多台灣媒體、散佈錯誤訊息，用兩岸一家親等言論麻醉大家，所以他一直開記者會、宣布抗中保台捐助30億強化國防，絕對不會活著看台灣成為另一個香港。
曹興誠說，習近平說統一一定要完成、決不放棄武力，翻譯說法就是要消滅台灣，對共產黨而言，自由是他的威脅，這就是台灣真實存在的危機。中國透過外交辭令說法，將台灣問題定義為內政問題，就是為了未來要攻打台灣時不讓國際干涉。
他說總統蔡英文講「兩岸互不隸屬」是絕對正確的說法，但國民黨一再說「兩岸同屬一中」，就會陷入中國的陷阱，讓中國攻打台灣變成內政問題。他強調「台灣一定要守住獨立的地位，全世界才能來協助台灣，才能保障台灣安全」。
曹興誠強調，這次選舉若國民黨贏得多數縣市，將讓國際對台灣人的民意產生誤判，認為台灣人民支持親中、兩岸同屬一中的論述，連他自己都會感到心寒。他說台灣獨立是光榮的、是台灣人將來安身立命的基礎，這次選舉要用選票讓全世界看到人民的意志、讓國際有理由繼續幫助台灣。
民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，兩岸關係因應政治的需要進行開放或禁止，是統戰的手段，並非國際經濟貿易的正常現象，在中國步步進逼下，台灣的民主價值更顯重要，因為我們有民主，所以美國、日本、歐洲及世界各國願意來與台灣交朋友，最重要的是台灣人必須團結，不要因為對岸的認知作戰而摧毀台灣人的意志。
蔡其昌強調，過去大家認為地方選舉與國家層級差距很遠，但從烏克蘭經驗可以看出，城市與國家命運緊密連結在一起，當國家發生重大事件時，地方首長能不能與中央全力配合，就會影響國家的命運，希望全台灣各縣市都應該要有國家安全的意識，讓台灣未來往更好的方向發展。