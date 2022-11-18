快訊／本土確診+17952！死亡個案增58人　境外移入51例

▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-18 14:02:372022-11-18 14:04:00

中央流行疫情指揮中心今天（18日）宣布，本土新增17952例COVID-19確診病例，另外51例境外移入、58例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增17952例確診，死亡加58人。（圖／翻攝畫面）
▲指揮中心表示，本土新增17952例確診，死亡加58人。（圖／翻攝畫面）
指揮中心表示，今日新增之17,952例本土病例，為8,237例男性、9,699例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,874例)，高雄市(2,428例)，臺中市(2,251例)，桃園市(1,934例)，臺南市(1,713例)，臺北市(1,587例)，彰化縣(960例)，屏東縣(624例)，新竹縣(517例)，苗栗縣(473例)，新竹市(449例)，雲林縣(434例)，嘉義縣(331例)，南投縣(293例)，宜蘭縣(264例)，基隆市(228例)，花蓮縣(198例)，嘉義市(194例)，臺東縣(116例)，金門縣(42例)，澎湖縣(38例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增58例本土病例死亡個案，為32例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、54例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至11月15日，死亡日期介於10月24日至11月15日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,863,615例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,730,655例排除)，其中8,130,231例確診，分別為37,162例境外移入、8,093,015例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,848例COVID-19死亡病例，其中13,831例本土，個案居住縣市分布為新北市2,760例、臺北市1,536例、臺中市1,445例、高雄市1,343例、桃園市1,027例、臺南市1,023例、彰化縣844例、屏東縣546例、南投縣448例、雲林縣431例、苗栗縣376例、嘉義縣353例、宜蘭縣301例、基隆市300例、花蓮縣240例、嘉義市233例、新竹縣222例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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