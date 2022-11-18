心肝腎4位患者同時移植　彰基創院126年締造新紀錄

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彰基醫學中心院長陳穆寬教授表示，十月中下旬，即完成二次心肝腎同時移植、三次角膜移植，其中三次捐贈者是來自體系分院。彰基移植團隊秉持「我參與．我開心」的精神，不分假日為生命延續而打拼，十月中旬的心肝腎移植手術，從週六下午五點開始進行，一直到週日清晨六點，共52位醫護同仁投入手術；受贈者手術成功且已逐漸恢復中，讓捐贈者的大愛成功延續，也為四個家庭重新燃起希望。
器官捐贈 另一種延續生命方式
彰基心臟外科暨器官捐贈移植中心主任陳映澄醫師指出，彰基今年總共做了五例心臟移植手術，這個數目在中部是第一多，在全國也是屬於第3名，這代表有5個病人獲得重生；首先要謝謝捐贈者的大愛，跟捐贈者家屬的無私，也要感謝院方的全力支持。
今年彰基在器官勸募上，不管是組織或器官，在中部也是屬於第二名，那我們希望藉由這些成功的故事來告訴大家，器官捐贈不只是生命以另外一種方式延續，也可以讓器官衰竭病人，得以延續他的生命。
移植手術 成功救治末期肝病病患
彰基體系移植中心主任林國華醫師分享，因為東西方文化的差異存在，器官的勸募移植其實在國內進行相當的困難。自己本身也非常的慶幸能夠參與這次的一個移植手術，成功的救治因為肝炎導致末期肝病的患者，在移植的房間看到患者母親陪同她進行，順利的讓病人在術後的三週內恢復出院，她希望透過這樣子能夠啟動國內勸募的風氣，幫助更多的受贈者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55812
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