今日來講股／半導體庫存利空鈍化　留意大選前震盪難免

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於去台化、半導體庫存調整等負面消息，黃文清認為，以台積電來說，雖規劃海外設廠，但最主要是美方國安的疑慮與客戶的需求影響，實際上先進製程仍留在台灣。至於半導體庫存調整這件事情早就反映在股價上一段很長的時間，他強調，消息面的影響自然是有的，但大家也看到，只要有一點好消息，股價都會漲，這也告訴我們利空都有鈍化的跡象。
黃文清指出，也因此這波低檔上攻，確實有滿多積極或是長線布局的投資人在低檔入市。而以中長期的角度來看，實際上市場也預估明年上半年半導體庫存就會逐漸回到健康水位，如此一來，投資人可以選擇在現階段慢慢往下逢低布局。
不過，投資人也擔心上周一下子漲那麼多，會不會新一周漲不動，心境上也難免怕怕的。為此，黃文清表示，畢竟這波低檔上來有2000點的漲幅，真的需要一定程度的消化，不可諱言的我們也看到盤面上有一些獲利回補的賣壓，再加上九合一大選在即，市場震盪難免，但想要在低檔入市的話，不妨可以選擇逢低分批進場，以降低風險。
另外，慎選個股也是方法之一！黃文清表示，畢竟現階段走到明年半導體產業健康水位還有一段時間，這期間可以分批佈局來取代短線操作。當然，如果沒有買到低檔的水位也不必急著過度追高，投資人可以留意半導體上游先進製程領域，或是電動車、車用電子的布局。由於美國CPI數據的下滑、通膨趨緩之下，升息趨緩可能反映到明年第一季，因此整個資金面的回流是有機會的，投資人不妨把握進場時機，但強調半導體庫存調整仍要觀察一段時間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。