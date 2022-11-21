今日來講股／半導體庫存利空鈍化　留意大選前震盪難免

▲有分析師認為選舉即將到來，市場觀望與小震盪難免，但即便如此，長線仍有機會，建議到明年的這段期間，可以挑選好的標的分批逢低布局。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲有分析師認為選舉即將到來，市場觀望與小震盪難免，但即便如此，長線仍有機會，建議到明年的這段期間，可以挑選好的標的分批逢低布局。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-11-21 08:30:00

台北股市上周五（18日）開高走低，終場跌30點，收在14504點，跌幅0.2%，成交金額新台幣2363億元。投資人關心九合一選舉在即，台股走勢將如何變化？又該怎麼怎麼操作？有分析師表示，目前大盤主流仍以半導體電子股為主，傳產為輔，半導體庫存調整已逐漸利空鈍化，近期有不少利多消息，但選舉即將到來，市場觀望與小震盪難免，但即便如此，長線仍有機會，建議到明年的這段期間，可以挑選好的標的分批逢低布局。

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歷經上禮拜上半周大漲300多點的氣勢，下半周明顯後繼無力，然而台灣九合一大選將登場，台股要如何操作？台新投顧副總經歷黃文清表示，上周（14到18日）漲勢最主要還是台積電的帶動，股神巴菲特買進加持，且台積電核心競爭力的先進製程也留在台灣，因此帶動國外設備大廠如艾斯摩爾與美國應材陸續投資台灣，這些利多消息都是帶動大盤的主因。

至於去台化、半導體庫存調整等負面消息，黃文清認為，以台積電來說，雖規劃海外設廠，但最主要是美方國安的疑慮與客戶的需求影響，實際上先進製程仍留在台灣。至於半導體庫存調整這件事情早就反映在股價上一段很長的時間，他強調，消息面的影響自然是有的，但大家也看到，只要有一點好消息，股價都會漲，這也告訴我們利空都有鈍化的跡象。

黃文清指出，也因此這波低檔上攻，確實有滿多積極或是長線布局的投資人在低檔入市。而以中長期的角度來看，實際上市場也預估明年上半年半導體庫存就會逐漸回到健康水位，如此一來，投資人可以選擇在現階段慢慢往下逢低布局。

不過，投資人也擔心上周一下子漲那麼多，會不會新一周漲不動，心境上也難免怕怕的。為此，黃文清表示，畢竟這波低檔上來有2000點的漲幅，真的需要一定程度的消化，不可諱言的我們也看到盤面上有一些獲利回補的賣壓，再加上九合一大選在即，市場震盪難免，但想要在低檔入市的話，不妨可以選擇逢低分批進場，以降低風險。

另外，慎選個股也是方法之一！黃文清表示，畢竟現階段走到明年半導體產業健康水位還有一段時間，這期間可以分批佈局來取代短線操作。當然，如果沒有買到低檔的水位也不必急著過度追高，投資人可以留意半導體上游先進製程領域，或是電動車、車用電子的布局。由於美國CPI數據的下滑、通膨趨緩之下，升息趨緩可能反映到明年第一季，因此整個資金面的回流是有機會的，投資人不妨把握進場時機，但強調半導體庫存調整仍要觀察一段時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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