台灣中油宣導世界廁所日 董事長帶頭總動員清潔公廁

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李順欽表示，聯合國將11月19日訂為世界廁所日（World Toilet Day），鼓勵政府及組織策劃解決衛生設施問題，藉以達成聯合國永續發展目標6（SDGs 6）-「確保人人享有水及衛生及其永續管理」。台灣中油自1976年開始廁所對外開放，深耕公廁文化多年，除持續提升硬體設備及環境，配合世界廁所日更帶領員工清掃廁所，加強員工對於公廁衛生的重視。直到今日2022年已與國際接軌整個大躍進，這3年來由於疫情關係，許多的機構廁所不對外開放，但中油堅持給民眾方便，廁所更是每半小時就徹底清消一次，要讓民眾用的安心。此外，環保署「111年績優公廁評比」活動頒獎典禮於今日舉行，台灣中油內湖加油站、林口工三加油站、四湖加油站及前鋒路加油站等四站囊括「加油站類」績優公廁所有獎項；草屯新豐站也獲得南投縣政府推薦優質公廁環境永續獎，代表各界肯定台灣中油加油站致力公廁衛生的努力及表現。
台灣中油近年推動「消栽起扶」公廁品質提升計畫，加強環境清消、著重友善環境加裝蹲式廁所起身扶手，提供安心又舒適友善的如廁空間，今年更以公廁文化榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎—健康衛生推廣獎」及「第19屆國家品牌玉山獎—最佳人氣品牌獎」，並以「來中油，好方便」專案獲頒「TSAA台灣永續行動獎—銅獎」，深獲社會各界及顧客支持與肯定。。
為擴大宣導「世界廁所日」，台灣中油官方臉書粉絲專頁也自19日起至24日舉辦抽獎活動，歡迎民眾在臉書搜尋「台灣中油」粉絲專頁參與，期待藉由民眾分享，與台灣中油一同守護台灣公廁衛生。