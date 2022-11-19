六日限定！全家「大杯拿鐵28元」　7-11紅茶拿鐵買2送2

▲周末爽喝半價咖啡，全家六日兩天大杯拿鐵2杯65元，可存入APP內無限期寄杯、冰熱互換。（圖／全家提供）
▲周末爽喝半價咖啡，全家六日兩天大杯拿鐵2杯65元，可存入APP內無限期寄杯、冰熱互換。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-19 07:15:00

愛喝拿鐵別錯過最後兩天，全家限定今明兩日（11/19、11/20），在實體門市推出「康康5」優惠，其中原價55元的Let’s Café大杯經典拿鐵，六日特價2杯65元，能搭配自備杯5元折扣，單杯最低28元起，相當於買一送一的折扣幅度，可存入APP無限期寄杯，每人寄杯庫存上限最多10杯，且冰熱不限慢慢換著喝。7-11今明兩天則推出精品拿鐵優惠，不限冰熱任2杯99元。

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只在周末登場的全家「康康5」，限今明兩天（11/19、11/20）開賣大杯經典拿鐵2杯65元，每杯兌換時都可再使用自備杯享5元折扣（跨店取兌杯折扣5元退至Fami錢包），等於單杯最低28元，相當於是原價55元的「買一送一」。和前幾周相同，到實體門市櫃台購買，可報會員電話或出示APP條碼，將咖啡存入APP跨店取，線上寄杯無兌換期限，但每人寄杯庫存上限10杯。另有康寧經典伯爵茶2杯60元，平均單杯30元。

▲全家大杯拿鐵2杯65元，且能無期限寄杯，不用急著換完，兌換壓力少許多。（圖／業者提供）
▲全家大杯拿鐵2杯65元，且能無期限寄杯，不用急著換完，兌換壓力少許多。（圖／業者提供）
7-ELEVEN今明兩天也有精品限定促銷，11月19日、11月20日到精品咖啡門市，買精品拿鐵任2杯不限冰熱99元，平均單杯不到50元，約是5.5折。此外，全台門市即日起至11月29日期間，到店買CITY系列任意飲品，皆享2杯7.9折、4杯7.5折，比APP訂閱制咖啡還划算。

而OPEN POINT行動隨時取也有現煮咖啡促銷，即日起至11月22日每日限量推出精品美式、精品拿鐵、熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，活動期間每日凌晨0點都會限量補充各5000組，通常開賣後數小時內都能順利搶到。
🟡APP行動隨時取．即起至11月22日
（組合折扣數以最高原價代表計算）
📍精品美式／精品拿鐵任選買2送2，5折
（單杯原價90元、平均特價45元）
📍熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，5折
（單杯原價55元、平均特價28元）
📍特大杯拿鐵／特大杯美式任選11杯550元，7.1折
（單杯原價70元、平均特價50元）
📍CITY水果系列指定品項任選11杯660元，7.1折
（單杯原價85元、平均特價60元）
📍CITY PEARL珍珠系列指定品項任選11杯590元，7.2折
（單杯原價75元、平均特價54元）
📍經典純奶茶／四季春純奶青任選11杯390元，7.1折
（單杯原價50元、平均特價35元）

▲若APP總是搶不到精品拿鐵買2送2，六日兩天到門市可享精品拿鐵2杯99元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲若APP總是搶不到精品拿鐵買2送2，六日兩天到門市可享精品拿鐵2杯99元。（圖／7-ELEVEN提供）

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