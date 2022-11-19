六日限定！全家「大杯拿鐵28元」　7-11紅茶拿鐵買2送2

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7-ELEVEN今明兩天也有精品限定促銷，11月19日、11月20日到精品咖啡門市，買精品拿鐵任2杯不限冰熱99元，平均單杯不到50元，約是5.5折。此外，全台門市即日起至11月29日期間，到店買CITY系列任意飲品，皆享2杯7.9折、4杯7.5折，比APP訂閱制咖啡還划算。
而OPEN POINT行動隨時取也有現煮咖啡促銷，即日起至11月22日每日限量推出精品美式、精品拿鐵、熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，活動期間每日凌晨0點都會限量補充各5000組，通常開賣後數小時內都能順利搶到。
🟡APP行動隨時取．即起至11月22日
（組合折扣數以最高原價代表計算）
📍精品美式／精品拿鐵任選買2送2，5折
（單杯原價90元、平均特價45元）
📍熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，5折
（單杯原價55元、平均特價28元）
📍特大杯拿鐵／特大杯美式任選11杯550元，7.1折
（單杯原價70元、平均特價50元）
📍CITY水果系列指定品項任選11杯660元，7.1折
（單杯原價85元、平均特價60元）
📍CITY PEARL珍珠系列指定品項任選11杯590元，7.2折
（單杯原價75元、平均特價54元）
📍經典純奶茶／四季春純奶青任選11杯390元，7.1折
（單杯原價50元、平均特價35元）