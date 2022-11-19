達美樂復仇記！「9吋披薩99元」最後兩天：15種口味吃爆

▲達美樂外帶9吋小披薩99元，超高CP值獲消費者大讚「沒有對手」，圖為「海鮮戀人四喜」口味實際開箱。（圖／記者黃韻文攝）（圖／記者黃韻文攝）
▲達美樂外帶9吋小披薩99元，超高CP值獲消費者大讚「沒有對手」，圖為「海鮮戀人四喜」口味實際開箱。（圖／記者黃韻文攝）（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-19 00:05:26

達美樂在今年6月原訂推出7天外帶9吋小披薩99元，沒想到因為太過便宜，活動才開跑沒幾天，全台門市訂單就大爆量，最後不得不無預警提前結束，導致許多消費者湧入粉專開罵。這次台灣達美樂顯然有備而來，不僅同樣的活動捲土重來，品牌更大聲喊話「 We are back!」上演達美樂復仇記。活動進入尾聲最後兩天，還沒吃到99元小披薩的民眾，趕緊加快腳步，錯過這波搞不好又要再等半年。

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達美樂9吋小披薩原價最低370元起，一般常態促銷是外帶小披薩半價，也就是說依照不同口味，9吋小披薩最少都要185元。之前引起「99披薩風暴」的達美樂，內部表示經過多次反省檢討跟改進計畫，全台177間門市準備大復仇，11月14日至11月20日再次發動七天「9吋小披薩99元」快閃，15種口味任選都是99元，包括最熱賣的「海鮮戀人四喜、經典四喜、夏威夷」3大口味。

▲9吋超值四喜披薩，原價370元，限時特價99元。（圖／達美樂提供）
▲9吋超值四喜披薩，原價370元，限時特價99元。（圖／達美樂提供）
除了非加價系列均一價都是99元之外，這次還可用半價40元升級為帕瑪滋心餅皮，或是用半價35元買蒜香起司球。台灣達美樂表示，希望透過這周活動，一掃今年6月訂單大爆量而備貨不足提前下檔的陰霾，「這次保證一連7天，讓大家都買得到、吃得到」。為了展現復仇決心，達美樂說，這次準備更多的麵團及配料、準備更多的披薩盒，也優化了訂購系統，預估每15分鐘可供貨的披薩數量，避免顧客久候餐點，且所有門市增派2、3倍以上的員工。

活動進入最後兩天，這次看來應該可以「順利過關」，雖然門市同樣是人潮擠爆，還傳出員工做披薩做到眼神死、店長精神喊話喊到像機器人幫大家加油，熱門時段取餐有時還是得等上1、2小時，不過便宜的披薩依然讓眾人吃得相當開心，線上訂餐快把握最後兩天，把假日的午餐、晚餐都預訂好。

▲非加價系列小披薩均一價99元，這次還可用半價40元升級為帕瑪滋心餅皮。（圖／達美樂提供）
▲非加價系列小披薩均一價99元，這次還可用半價40元升級為帕瑪滋心餅皮。（圖／達美樂提供）

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