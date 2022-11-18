《鬼滅》歌姬LiSA才剛補辦婚禮！腥夫遭爆「小三當同事」
以日本動漫《鬼滅之刃》主題曲爆紅的歌手LiSA，2020年和知名配音員鈴木達央結婚，直到上個月才傳出原諒了偷吃的老公，並補辦婚禮一事。怎料，又有日本媒體爆料，鈴木達央不僅和小三當同事，而且還不把出軌當一回事，種種荒謬行為，讓其他同事都看不下去。
據日本媒體《週刊女性》報導，與鈴木達央同間公司的工作人員爆料，鈴木達央雖然和那位小三結束關係，但兩人仍處在同一間工作室，而且還會主動提起這件事，甚至拿來自嘲，當成玩笑話看待，「所有工作人員、聲優都知道鈴木達央的小三就是她，可是他們好像沒有在避嫌」，更強調這樣的相處模式，已經維持很長的時間。
也有知情人士指出，雖然鈴木達央是一位非常有實力的聲優，但在性醜聞爆發之前，有關他耍大牌、遲到、放鳥，取消工作行程的狀況一直發生，如今再加上不倫戀的爆發，才會讓有些公司不願與他合作，工作量大不如前。
據了解，LiSA和鈴木達央在2020年初結婚，隔年鈴木達央就被媒體爆出，在妻子巡迴演唱會的期間，偷偷與女粉絲在酒店過夜，形象一夕全毀，成為2021年年度「不倫男」最具代表。同年8月，夫妻倆就宣布因身體因素，暫時停止所有活動，直到月底，鈴木達央才在公司官網發布親筆道歉信，夫妻倆才恢復工作。
事實上《週刊女性》先前也指出，出軌後兩人一度傳出離婚的消息，但LiSA的友人卻指出，LiSA不捨男方憔悴的模樣，選擇了原諒，並在今年7月補辦婚禮。如今，鈴木達央卻又發生這種事情，難怪會讓身邊友人都看不下去。（編輯：詹鎰睿）