兒童重症8成未打疫苗　指揮中心籲盡速接種

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本土+17,952、境外+51 疫情持續下降指揮中心表示，今日新增之17,952例本土病例，為8,237例男性、9,699例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,874例），高雄市（2,428例），臺中市（2,251例），桃園市（1,934例），臺南市（1,713例），臺北市（1,587例），彰化縣（960例），屏東縣（624例），新竹縣（517例），苗栗縣（473例），新竹市（449例），雲林縣（434例），嘉義縣（331例），南投縣（293例），宜蘭縣（264例），基隆市（228例），花蓮縣（198例），嘉義市（194例），臺東縣（116例），金門縣（42例），澎湖縣（38例），連江縣（4例）。
指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國（各1例）移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月17日。
死亡+58、本周+3例MIS-C 8成兒童重症未打疫苗指揮中心指出，今日新增58例本土病例死亡個案，為32例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、54例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有32位沒有接種過任何一劑疫苗，人數超過一半左右。
而今日沒有新增的兒童青少年重症或死亡的個案，不過指揮中心公布國內12歲以下兒童重症統計分析，這周增加了3例MIS-C個案，目前兒童重症個案數累計共有264位，其中5歲以下仍然佔多數，大概有三分之二左右，共174位。
羅一鈞表示，所有兒童重症當中，仍然有79%（208例），大約八成左右，是未曾接種過任何一劑疫苗的，所以呼籲家長，如果家中小朋友符合疫苗接種資格，請盡快帶小朋友前往接種，以預防感染後引發的重症或MIS-C。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55841
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