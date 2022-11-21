房市／被麻煩才有成就感！信義房屋蔡翠燁用同理心待客戶

蔡翠燁求學階段念的是建築相關科系，但求職找工作時，有感於建築事務所較少機會與人互動，決定北上找其他工作，當時，信義房屋就提供每月底薪保障，成為她加入信義房屋的一大關鍵。沒想到，這一待，就是22年。
蔡翠燁自認不是聰明的業務員，但卻一直秉持同理心對待每一位客戶，提供貼心的服務。她回憶18年前，有位買方客戶請她協助出售家人一起持有，但閒置多時的公寓，房子順利出售後，兩人一直保持聯繫，由於姓氏相同且性格投緣，也和客戶的爸爸變得十分熟識；在這18年之間陪伴客戶幾次換屋，就連鄰居想直接向她買房，客戶爸爸都指定仍要透過蔡翠燁才行，彼此情誼深刻，日前客戶爸爸住進安寧病房，蔡翠燁特別前往探望，在探望過程中，客戶告訴她，當年閒置公寓賣掉後，姐姐就此音訊杳然，讓爸爸臨終前仍然十分掛念。
蔡翠燁得知這個消息，翻找自己累積了20年的通訊錄，找到當年協助這位姐姐處理出售事宜的律師，最後順利透過這位律師，輾轉聯繫上失聯已久的姐姐，「看到手機來電出現的國際電話號碼，心裡也好激動！」最後，這位姐姐也回到台灣，雖來不及看到爸爸最後一面，但也終究是替爸爸上了一炷香也讓客戶姊妹們重拾親情。
不只如此，蔡翠燁也把每一位聯繫過的客戶建檔在手機通訊錄內，只要電話響起，都能立刻呼喚客戶的名字，許多客戶都直呼親切；她也善用信義房屋為消費者提供的漏水、蟲蛀、凶宅、高氯離子等「四大保障、兩大安心」方案，將合作的優質廠商一一記下來，當日後客戶需要修繕水電，或是房子有屋況問題，蔡翠燁都能快速找來廠商協助處理。
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