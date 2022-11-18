湖口政見會 周江杰：十萬人口vs數十萬納骨塔的選擇

周江杰表示，他當選縣長，所有民眾大家都會遇到的身後事，他主張每個鄉鎮市能夠就近處理，同時，原來的公墓用地，周江杰也會推動環保葬及公墓公園化，讓所有的民眾身後事都可以有更符合社會趨勢的方式處理。
周江杰強調，新竹縣生命園區案如果通過，未來不只是湖口民眾的身後事，全縣其他鄉鎮都要送到這邊來處理，湖口鄉親可以接受嗎？
周江杰也提醒湖口鄉親，隔壁桃園市的國道一號高速公路楊梅第二交流道，以及國道三號高速公路的龍潭第二交流道，都已經完工通車了，湖口鄉目前提出的第二交流道，至今為止縣政府仍舊沒有辦法提出真的可行性的方案，至今仍在卡關。
周江杰強調，新竹縣政府現在執政的量能，出現了很大問題，未來他也會努力推動大新竹合併，提升新竹縣市政府的量能。他指出，湖口目前是一個8萬多人的鄉，未來有機會超過10萬人口，升格成為湖口市。
周江杰也表示，不只是生命園區，未來他也會推動鐵路湖口段地下化，同時拆除達生陸橋，讓周邊的商圈能夠再次繁榮，同時解決火車站前後站因鐵路隔閡造成的發展落差，帶動商圈擴大發展，讓湖口市區能夠再度繁榮起來。
周江杰也希望，竹北市這個城市的發展，能夠帶動其他十二個鄉鎮，都能夠共好共榮，讓人口成長的紅利外溢到其他鄉鎮，資源分配照顧到每一位縣民，達到「城鄉共好新新竹」的願景。
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