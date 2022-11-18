黑木瞳快閃台灣抓中藥！不孕朋友獲藥師幫助「奇蹟懷孕」

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拍過電視劇、電影，甚至當過導演的黑木瞳，她坦言在演藝圈打拚42年，很開心能藉由作品為大眾帶來娛樂、活力與勇氣，但儘管現在已是資深前輩，黑木瞳透露至今仍不確定藝人的職位，是否就是她的天職，「我在日本演藝圈已經42年了，在日本有人說過，能長久做下去的職業，就是你的天職，我從事42年的時間，到現在還是需要做各種嘗試來確定這是不是我的天職，不過我非常喜歡自己的職業跟身分」。
黑木瞳此趟並非首次來台，她透露多次來找朋友，順便去中醫診所領藥，幾乎都是住一晚就回日本，舉動遭主持人黃子佼虧：「人家去日本都去藥妝店，妳是來台抓中藥！」黑木瞳開玩笑透露是來領「變美的藥」，後正經表示因腸胃不適，自己比較仰賴東方醫學，所以常吃中藥調養身體。她話匣子打開，加碼透露朋友不孕，她的中醫師恰巧會看風水，老師給予調整傢俱的建議後，「她就懷孕了！」
記者會中途，黃子佼開玩笑跟黑木瞳說，桌上的水是台灣高粱，愛喝酒的黑木瞳好奇心使然，喝下去發現被騙後，竟起身拿著水跟黃子佼上演追逐戲，作勢要潑對方水，場面十分逗趣。不僅如此，她現場還教黃子佼跳踢踏舞，黃子佼建議她明晚頒獎時，可以跟張震在台上小秀一段，緩解入圍者情緒，以及替金馬獎增加看點。對於在記者會上跳舞、被稱讚舞姿好，黑木瞳坦言是第一次，笑說：「在日本沒有人會大力稱讚我，我很開心，你很厲害！」
黑木瞳聽到台灣的典禮星光大道最後都會評選「紅毯第一美」，她捨不得離開記者會，頻頻追問「是由誰來選？」得知是影評人及媒體後，黑木瞳坦言沒信心，笑說結束大師課後，「今晚我先跟媒體們吃個飯！」她透露日本不會評選紅毯服裝，詢問：「若變成紅毯第一美會怎麼樣？」聽到隔日報紙版面會很大的答案後，她依舊沒信心，許願有進前10美就心滿意足，至少還有像郵票一樣大小的版面，十分幽默逗趣。