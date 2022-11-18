▲ 911 的創新先驅：996 世代保時捷 911 迎來 25 週年紀念

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「到了該『打破陳規』的時候了，」August Achleitner 說。從 1989 年到 2000 年，他擔任技術產品規劃及車輛概念與套件部門負責人，因此是整個 996 車輛概念的策略負責人。「保時捷需要一款低價位的車來創造更高的銷售量。因此，我們有了讓 Boxster 和 996 共享零組件的想法。」新一代 911 當然必須長得像一輛 911，但一開始團隊遲遲無法決定該安裝哪具引擎在後面。他解釋道：「我們對引擎進行了很多次測試，就排放和動力而言，每缸 2 汽門的氣冷引擎在技術上已經走到了盡頭。而每缸四汽門的氣冷水平對臥引擎則有各種需要特別處理的熱點而決定不採用。1989 年，我們甚至試裝了一顆小型 V8 引擎，但最終也沒有採用這個選項。因此，才有了後來的每缸四汽門水冷式水平對臥引擎。」





996 的外觀設計是在 90 年代首席設計師 Harm Lagaaij 的帶領下完成的。他仍然清楚記得自己對當時的策略有多驚訝：即建造一輛中置引擎敞篷跑車和一輛後置引擎雙門跑車，且從車頭到 B 柱要完全相同 --- 這在當時的汽車產業是非常獨特的策略。「這項任務是個重大挑戰，但我們還是先從設計一些不同的 Boxster-996 共用部件開始，逐步完成目標。」他說。由於時間有限，建模團隊必須直接在 1:1 比例的模型上工作。為了在時程內完成這一切，保時捷請來許多專家，讓 Lagaaij 的團隊在巔峰時一度擴張至 80 人。





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事實上，這兩款車型的外觀與 1993 年在底特律車展上初登場的Boxster概念車一樣，因為後者甫一推出便備受喜愛。Boxster概念車讓觀眾激動不已，被評為「最佳展示車」。「我當下就知道，這輛展示車的車頭也適合 996，」Lagaaij 說。「大家忘記的是，我們同時在開發三個版本 --- 996、986 和概念車。以避免新車發表相隔太久。」當然，總設計師很清楚將 996、911 和 986 Boxster 車型共用設計的風險，但其他方面的考慮更為迫切。「拯救公司是當務之急。」





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新的零組件共享概念影響到涉及前端的每一個部門 --- 從懸吊到電子系統、車身和整體包裝。Achleitner 說：「原訂計劃目標是兩部車加起來銷售至少 3 萬輛，且有良好的銷售報酬率。這也是決定於 1996 年推出 Boxster 的原因 --- 比 1997 年推出的 996 早一年。而這個計劃是成功的：996 世代保時捷 911 每年的銷量皆超過 3 萬輛，總銷量介於5萬至 6 萬輛。





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在公司內部，996 的新概念或新設計從未受到任何批評 --- 整合指示燈/方向燈的車頭燈組合樣式和效果，反倒是在之後幾個月才受到媒體批評。這讓設計師們大吃一驚，因為不久前，這種設計才剛在 Boxster 概念車上受到廣大的讚賞。Lagaaij 解釋道：「這個設計是完全獨特的：僅一個模組就具備五種功能，而且價格合理，在裝配線上只需花幾分鐘便能完成安裝。」





1998 年 4 月，敞篷車車型也加入996 的陣容 --- 其配備了一個完全電動的頂篷，可以在20秒內升起或下降。關閉時，頂篷會收進一個金屬蓋板之下，不再需要以往的軟式帆布罩設計。大約六個月後，保時捷接著推出四輪驅動的911 Carrera 4，有 Coupé 和 Cabriolet兩種版本 --- 兩款車型皆使用基本版 911 的車身。這款四輪驅動的 Carrera 和 2000 年 1 月推出的 911 Turbo（四輪驅動，極速 305 km/h，搭載最大馬力達4 20 PS 的雙渦輪增壓引擎），從一開始就是產品組合規劃的一部分。Achleitner 補充道：「在 996 的設計中，我們將中央傳動拱道做得夠大，能容納得下四輪驅動系統。由於共享零組件，Boxster 也有同樣的設計，雖然我們沒出過全輪驅動版本的 Boxster。」





雖然 Turbo 和 Carrera 4 車型是事先計劃好的，但1999 年 5 月推出的 911 GT3 可謂是偶然出現的作品：由於賽車法規的變化，保時捷在 911 的基礎上打造了一款動力達360 PS的車款，除了作為合法的道路認證車輛，也作為 911 Carrera RS 的接班人。「起初，這部車的銷量與銷售額並不亮眼，」Achleitner 承認道。「但911 GT3 象徵一個獨立品牌的建立 --- 因為有了 996 世代的 911 GT3，我們在日常用911和源自賽車運動的公路車之間建立了明確的區別。」2001 年 1 月，保時捷在 911 Turbo 的基礎上推出 911 GT2，搭載 3.6 升水平對臥引擎，輸出動力達 462 PS，這是第一款將陶瓷煞車作為標配的車型。





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996 世代於 2002 年進行了重新設計，排量增加到 3,596 cc，動力也提高至 320 PS。 911 Targa 和 911 Carrera 4S Coupé 加入了 996 系列陣容，並採用了 911 Turbo 的寬車體。 2003 年，保時捷推出敞篷的 4S，並於隔年 2004 年追加推出 Turbo 的敞篷版，以及限量的 911 Carrera Coupé「保時捷 911 40 週年特別版」，動力 345 PS、配備運動化懸吊和電動天窗。從 2005 年開始，Turbo S 有 450 PS 的雙門跑車和敞篷車型可供選擇。在過去，前幾代保時捷 911 從未像 996 一代出現過如此多樣的版本選擇。2005 年後，保時捷售出了約 175,000 輛的 996。



