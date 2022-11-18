安寧完成最後心願　6旬癌友在宅結婚、無憾善終

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臺北市立聯合醫院忠孝院區的安寧團隊，數年來常協助末期病人在完成最後心願，讓病人能無憾善終。在安寧病房舉辦生前告別式，讓病人與家人親戚、朋友們一起人生回顧在心靈享宴下，相互告別完成心願。
癌友安寧居家 完成婚禮、在宅善終
林先生60幾歲，10多年前赴大陸經商認識一位同是台商事業女夥伴，經相處數年，成為很好的女朋友，並論及婚嫁，然因種種因素女友回台定居，偶而也會書信往來。去年林先生因常喉嚨痛，就診後之病理報告竟是咽喉癌，進一步檢查發現有肝及肺轉移，當下林先生十分猶疑，要接收受痛苦的開刀化療等積極治療？還是選擇身心靈免於受苦的安寧照顧？在與女友及家人共商下，林先生選擇了安寧照顧。
而女友也答應照顧他一輩子，於是找上安寧居家服務，女友也搬去他租屋處照顧他。在某次居家訪視時，安寧居家團隊問及林先生是否有心願尚未完成，林先生說到，當初在大陸時就說要娶她，到現在人生快到終了，卻還沒有實現。安寧團隊為完成林先生心願，於是與女友及雙方家屬溝通，達成在宅舉辦簡單隆重婚禮，並經由社工師不斷與民政科溝通後，親民服務派科員到府結婚登記，終於在大家見證祝福下，男女雙方交換戒指，完成婚禮完成病人心願，心靈得以平靜；一個月後病人在宅善終，顏面祥和。
安寧照顧讓身體免於受苦 身心靈善終
臺北市立聯合醫院忠孝院區安寧療護科主任李志清表示，安寧照顧除讓病人身體免於受苦，還要隨時注意病人的心理及心靈是否受苦，因此安寧是跨團隊服務，有醫護人員、心理師、宗教師、社工師、志工共同完成病人心願，讓病人及家屬皆能好好善終、善別、善生、圓滿。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55786
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